Close

共同网

2017年02月10日 22時24分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

高田下调2016财年预期 预计净亏640亿日元

2017年02月10日

　　【共同社2月10日电】因安全气囊召回问题大受打击的高田公司10日宣布下调2016财年业绩预期，预计净亏损640亿日元（约合人民币39亿元）。高田原先预期为盈利200亿日元，但此次下调为将连续三年亏损。包括与美国司法部达成支付协议的赔偿金等，2016财年前三财季（2016年4～12月）作为召回相关费用计入的1075亿日元特别损失产生了影响。

　　此次亏损造成去年9月底曾为1240亿日元的净资产在去年12月底大幅减少至478亿日元。反映财务健康程度的自有资本率也由29.4%下降至9.8%。高田产气囊召回费用整体预计将达1万亿日元左右，其经营状况今后或更为严峻。

　　2016财年前三财季净亏损为671亿日元。上年同期则为盈利25亿日元。公司今年1月与美国司法部达成协议，同意支付罚款及向汽车厂商支付赔偿金等共10亿美元，本月9日宣布作为特别损失计入2016财年前三财季财报。

　　处于经营重整期的高田公司正在甄选投资方，中国企业旗下的美国汽车零部件厂商KSS被视为热门候选。但有关重整的方式，汽车厂商要求在法院主导下进行破产重整，但高田经营集团主张基于与债权人协商的庭外重组，双方处于对立状态，正在继续协调。（完）

栏目

返回上一页

相关报道
编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年02月05日焦点：美国为避免孤立接近日本 日方担心过于靠拢
  2. 2017年02月04日详讯：日美防长会谈就对南海加强参与达成一致
  3. 2017年02月03日详讯2：安倍会见美防长确认尖阁诸岛适用安保条约
  4. 2017年02月03日分析：美国急于遏制朝鲜核导 但受国务院人事空白拖累
  5. 2017年02月03日详讯：安倍会见美防长确认尖阁诸岛适用安保条约

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网