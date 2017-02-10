高田下调2016财年预期 预计净亏640亿日元

【共同社2月10日电】因安全气囊召回问题大受打击的高田公司10日宣布下调2016财年业绩预期，预计净亏损640亿日元（约合人民币39亿元）。高田原先预期为盈利200亿日元，但此次下调为将连续三年亏损。包括与美国司法部达成支付协议的赔偿金等，2016财年前三财季（2016年4～12月）作为召回相关费用计入的1075亿日元特别损失产生了影响。

此次亏损造成去年9月底曾为1240亿日元的净资产在去年12月底大幅减少至478亿日元。反映财务健康程度的自有资本率也由29.4%下降至9.8%。高田产气囊召回费用整体预计将达1万亿日元左右，其经营状况今后或更为严峻。

2016财年前三财季净亏损为671亿日元。上年同期则为盈利25亿日元。公司今年1月与美国司法部达成协议，同意支付罚款及向汽车厂商支付赔偿金等共10亿美元，本月9日宣布作为特别损失计入2016财年前三财季财报。

处于经营重整期的高田公司正在甄选投资方，中国企业旗下的美国汽车零部件厂商KSS被视为热门候选。但有关重整的方式，汽车厂商要求在法院主导下进行破产重整，但高田经营集团主张基于与债权人协商的庭外重组，双方处于对立状态，正在继续协调。（完）