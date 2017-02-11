庆应大学团队申请实施iPS细胞治疗脊髓损伤临床研究

【共同社2月10日电】日本庆应大学的研究团队10日向校内的伦理委员会申请实施一项临床研究，把诱导多能干细胞（iPS细胞）制成即将构成神经的细胞，移植给脊髓损伤患者进行治疗。

如果这一使用iPS细胞治疗脊髓损伤的再生医疗得以实施，将成为全球首例。临床研究将使用京都大学储备的、使用不易出现排异反应者的细胞制成的iPS细胞。经过校内另一审查委员会和厚生劳动省的审查后，将力争最快明年上半年实施。

团队成员、教授冈野荣之表示：“持续了近20年使用干细胞的研究，终于接近临床了。希望切实推进并取得成功。”

研究计划以7名18岁以上的脊髓损伤患者为对象。从iPS细胞制得成为神经细胞前一阶段的细胞，然后注入患者体内以期让受损神经再度发挥作用。

受伤后2～4周内进行移植被认为能取得较好的治疗效果，但如果使用患者自身细胞制作iPS细胞，那么就赶不上这段时期，所以将使用储备的异体iPS细胞。

据推算，日本国内每年有5000人因交通事故、运动等导致脊髓损伤。来自大脑的指令无法传递，损伤部位以下处于瘫痪状态，有的患者不得不坐轮椅生活。（完）