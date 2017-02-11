聚焦：日美难就汽车及汇率达成妥协 或将持久战

日美难就汽车及汇率达成妥协 图为在横滨港等待被装船出口的汽车。1月航拍。（共同社）

【共同社华盛顿、东京2月10日电】如何应对美国总统特朗普将作为日美首脑会谈议题提出的汽车贸易不平衡和日元贬值美元升值，对日本而言是个难题。首相安倍晋三打算强调日本汽车厂家对美国经济的贡献，并解释日本央行的货币宽松政策目的在于摆脱通缩，但特朗普作出妥协的希望不大。日本试图构建“双赢关系”的努力或是一场持久战。

▽表里一体

“用巨型船舶装着几十万辆汽车来美国销售。”特朗普在就任总统后不久的1月23日，便将矛头指向汽车。他指出，日本车的单向流入“不公平”，有必要进行协商。美政府高官也在2月9日断言，汽车将成为首脑会谈的“主要议题”。

福特汽车公司首席执行官（CEO）)菲尔兹一贯强调“所有贸易壁垒的根源是汇率操纵”。特朗普对此表示赞同，称“日本一直在做的就是让本国货币贬值”，批评日本为增加出口而引导日元贬值。

特朗普将汽车和汇率视为表里一体，但加以解决并非易事。这是因为：日本的汽车市场已经实施零关税；虽然日本央行的货币宽松政策也是日元贬值的原因之一，但最主要的原因被认为是美国的经济增长和加息，这一趋势目前似乎不会发生大变化。

▽退出日本市场

围绕日本汽车市场的认识存在差异。2016年进口车销量榜几乎被欧洲厂家占据，品牌榜进入前十的美国车唯有排名第七的“吉普”。福特2016年决定退出日本市场，日本厂商相关人士冷冷地说，不投放高燃效车型的美国厂商“不重视日本”。

前奥巴马政府在跨太平洋伙伴关系协定（TPP）谈判中，承诺最终取消乘用车及卡车的进口关税。也有分析认为，对于想要缔结双边贸易协定以取代TPP的特朗普，“美国厂商只是想通过扩散日本威胁论来拒绝撤销进口关税”（驻美国的日本汽车行业相关人士语）。

▽出口额增加

尽管如此，火种并未消除。日本的贸易统计显示，2016年日本对美汽车出口超过了175万辆，从美国的进口不足2万辆。日本车商在小型车方面进一步实现当地生产，对美出口的高档车比重增加，出口额达4.4万亿日元（约合人民币2670亿元），是汽车贸易摩擦加剧的1995年的2倍多。出口额增加也受到汇率变化的影响，日本政府相关人士称“不管什么原因，进出口之差将成为攻击目标”，对于或被要求扩大在美生产保持警惕。

另一方面，特朗普在强化保护本国产业姿态的同时，还提出减少企业所得税。此举旨在促进经济增长和企业回归美国。特朗普本月9日明确表示“将在2～3周内公布好消息”。日本股市10日大幅上涨。日本被美国经济政策左右的情况或将持续。（完）