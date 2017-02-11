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大阪举办轻松享用高级“割烹”和食活动

2017年02月10日

大阪举办轻松享用高级“割烹”和食活动

大阪举办轻松享用高级“割烹”和食活动

“浪速割烹 喜川”店主上野修大力推介大阪的“割烹”和食文化。2月1日摄于大阪市。（共同社）

　　【共同社2月10日电】由餐厅搜索网站运营方“咕嘟妈咪”（Gurunavi）和大阪旅游局等组成的执行委员会10日启动了可轻松享用高档“割烹”和食的活动，让外国游客与从未品尝过“割烹”的人了解大阪的饮食文化魅力。位于大阪北新地和梅田等的45家料理店推出了固定价格的特别菜单。

　　活动名为“大阪割烹体验2017冬”，持续至26日。为了便于外国游客利用，准备了标有英语和日语罗马字的宣传册，介绍如何说“我要点菜”、“谢谢”等简单的日语会话。

　　据执行委员会介绍，大阪的“割烹”文化的精妙之处在于临场感惊人：厨师在食客眼前烹饪鱼和蔬菜，呼吸越过柜台传递过来。

　　各店设计了独家菜单。就餐实行预约制，午餐价格为2160～10800日元（约合人民币130～650元），晚餐价格为5400～16200日元（不包含服务费和饮品）。

　　有的料理店中，厨师注重使用大阪食材施展技艺。食客可以品尝近海捕捞的鱼类宽体舌鳎、比目鱼，蔬菜则有“八尾嫩牛蒡”、“大阪小松菜”等。

　　“浪速割烹 喜川”（位于大阪市中央区）的店主上野修（55岁）介绍称：“大阪‘割烹’的特点是不浪费食材，是合理料理。希望大家享受讲究饮食的大阪文化。”

　　参加店铺和价格等详细信息在专用网页上有介绍。（完）

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