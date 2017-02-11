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2017年02月11日 21時29分

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分析：日美首脑首次会谈探索新型日美关系

2017年02月11日

　　【共同社华盛顿2月11日电】日本首相安倍晋三与美国总统特朗普在首次首脑会谈中凸显出将强化同盟关系，为构建新型日美关系迈出了一步。尽管确认了从外交及安全保障至经济领域推进合作的“大方针”（政府消息人士语），但关系的构建尚处摸索阶段，并未在各个领域做深入探讨。如果具体讨论防卫方面的负担及贸易问题等，有可能产生摩擦。

　　有关尖阁诸岛（中国称钓鱼岛），在联合声明中写进了其属于规定美国对日防卫义务的《日美安保条约》第5条的适用对象，这对日本而言可说是很大的成果。双方还就合作应对朝鲜达成了一致。美国在亚太地区威慑力下降的情况似乎暂时得以避免。

　　在经济领域，安倍虽未能就跨太平洋伙伴关系协定（TPP）说服特朗普，但成功促使两国首脑一致强调“自由公平的贸易规则”。

　　今后在部长级磋商中将就安保及经济的强化措施进行对话。在安保方面“调整日美的作用”将成主题，如果增加驻日美军驻留经费的日方负担以及扩大自卫队作用等成为讨论对象，有可能会引发日本国内的反对。

　　在贸易领域，正式开始双边框架的磋商后，预计也将出现利益冲突的情况。提出“美国第一”的特朗普若将矛头指向日本，日本或不得不面临艰难的交涉。安倍的政治手腕今后将经受考验。（完）

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