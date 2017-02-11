独家：日本学者开发出低成本乳腺癌风险基因检测法

【共同社2月11日电】11日采访日本国立遗传学研究所（静冈县三岛市）获悉，该研究所人类遗传学教授井上逸朗开发出一种新的检测方法，能以较低成本调查被认为罹患乳腺癌及卵巢癌风险较高的基因异常，并已在国内申请专利。

新方法能一次性对多人进行调查，因此可降低每个人的检查成本，目前每人约20～30万日元（约合人民币1.2～1.8万元）的检测费用可能降至2万日元左右。

井上表示：“如果家人或亲戚中有人患乳腺癌或卵巢癌，进行基因检测将有助于早期发现。若费用低廉，会有更多人接受检测。”力争用2年左右时间实用化并成为保险适用对象。

不过即使发现基因存在异常，发病几率也因人而异，因此专家有必要就检测结果进行详细说明。

检测是对BRCA1、BRCA2基因进行调查。据称这两个基因本来的作用是抑制癌细胞，但如果出现异常，将导致无法充分发挥作用，令遗传性乳腺癌及卵巢癌风险上升。

调查这两个基因异常的检测现在由美国的检测公司通过医疗机构提供，由于每人费用高达约20～30万日元，接受检测的女性人数有限。

新方法从接受检测者的血液中提取DNA，经特殊处理为每个人的DNA作“记号”。将96人份的DNA装在一个容器内，利用能高速调查基因序列的装置“新一代测序仪”，进行同时解析。根据记号调查每个人的基因是否存在异常。

井上等人得到千叶大学的协助，用新方法对包括11名乳腺癌患者在内的约400名女性实施了调查，确认能以高精度检测出基因异常。（完）