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2017年02月11日 21時28分

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日本朝野政党对日美首脑会谈褒贬不一

2017年02月11日

　　【共同社2月11日电】对于日本首相安倍晋三与美国总统特朗普的首次首脑会谈，日本执政党11日纷纷发出对确认强化同盟予以肯定的声音。在野党则对安倍避免评论禁止7个伊斯兰国家公民入境的总统令的做法表示不满。

　　自民党副总裁高村正彦就特朗普在联合记者会上对日本接受驻日美军表示感谢一事，向记者团强调：“从大选时的发言来看简直无法想象。我认为他与首相建立起了良好关系。”高村认为会谈向世界展现了日美同盟的强化，并总结道：“就到目前而言，会谈极为成功。”

　　公明党党首山口那津男发表谈话称：“（会谈）成为发展日美关系的新起点。”

　　民进党党首莲舫向记者团表示，“也会提出对方听了不顺耳的主张才是对等的日美首脑应有的姿态，感到非常遗憾”，对未就禁止入境的总统令表示关切的安倍提出了批评。不过莲舫认为，确认尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）属于《日美安保条约》适用对象是一项成果。

　　共产党委员长志位和夫在谈话中批评安倍表现出为特朗普的经济增长战略作贡献的姿态是“不正常的贡品外交”。他不客气地说：“无论是安保政策还是经济政策，‘追随特朗普’的表现都十分明显。”

　　日本维新会党首松井一郎发表评论，对日美两国将开展强化贸易领域关系的经济对话予以肯定。（完）

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