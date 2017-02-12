聚焦：特朗普慎重启动亚洲外交

【共同社华盛顿2月11日电】美国总统特朗普与日本和中国首脑开展对话，开始巩固其亚洲外交的基础。减少对日中两国的批评，尽力构筑良好关系，保持谨慎姿态。不过“美国第一”主义今后仍可能给亚洲外交蒙上阴影，存在着改变地区格局的可能性。

10日特朗普在与日本首相安倍晋三的联合记者会上称，前一天与中国国家主席习近平通电话，进行了“十分热切的对话”，强调认为与中国“进入了良好的沟通过程”。完全改变了之前多次指责中国的贸易及汇率政策等、表示不受“一个中国”原则束缚的姿态。

同时特朗普举出朝鲜核及导弹问题与确保航行自由同为“优先度极高”的问题，对持续海洋活动的中国进行牵制。他还承诺包括尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）在内的对日防卫义务等，强调亚洲安全保障的基础在于日美同盟。

据《纽约时报》报道，促使特朗普宣布采取尊重“一个中国”原则立场的是国务卿蒂勒森。该报还称“特朗普外交不断磨去了棱角”。

这样的务实外交也可说是尚未勾勒出亚洲战略蓝图的表现。在朝鲜表示将发射洲际弹道导弹（ICBM）的情况下，美国政府高官暗示尚未确定对朝基本方针。因退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），对于“美国在亚洲的领导力下降将不可避免”的担忧也在蔓延。

也有意见认为力争与日中双方构筑良好关系是在为推进特朗普式的交易外交铺路。日中两国十分警惕一旦建立稳定关系，美方便会在经济领域提出高要求的做法。（完）