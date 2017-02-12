详讯：朝鲜发射导弹落入日本海 日本政府严正抗议
2017年02月12日
【共同社2月12日电】朝鲜12日上午7点55分左右从该国西北部向东发射了1枚弹道导弹。导弹飞行约500公里后落入日本海。这是朝鲜在1月美国特朗普政府上台后首次发射弹道导弹。可能是意在制约美国新政府的同时探索今后态度。日本政府强烈谴责在日美首脑会谈后不久即发射导弹，向朝方提出了严正抗议。
正在美国访问的日本首相安倍晋三12日下午，在美国南部的佛罗里达州棕榈滩与美国总统特朗普召开联合记者会，就朝鲜发射导弹谴责称“绝对不能容许”。特朗普也表示：“我们100%支持同盟国日本”。
韩军联合参谋本部称导弹是从平安北道龟城市方岘附近发射的，分析认为可能是射程几乎覆盖日本全境的中程弹道导弹“芦洞”（射程1300公里）或新型中程弹道导弹“舞水端”（射程2500～4000公里）。
日本政府表示导弹落下点可能并非日方专属经济区（EEZ）内。目前未发现有船舶等遭受损失。朝鲜是继去年10月20日同样从龟城附近发射1枚疑似“舞水端”的导弹失败后，再次进行了发射。
日本官房长官菅义伟12日上午召开紧急记者会，就朝鲜在日美首脑会谈后不久即发射导弹谴责说“这是对我国和地区的挑衅行为”，透露说已向朝方提出了严正抗议。他表示“从飞机和船舶的安全角度来看，这是极其有问题的行为”，认为违反联合国安理会决议。（完）