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详讯：朝鲜发射导弹落入日本海 日本政府严正抗议

2017年02月12日

日本政府严正抗议朝鲜发射导弹

日本政府严正抗议朝鲜发射导弹

2月11日，日本首相安倍晋三与美国总统特朗普在美国佛罗里达州棕榈滩举行联合记者会，谴责朝鲜发射弹道导弹。（共同社）

　　【共同社2月12日电】朝鲜12日上午7点55分左右从该国西北部向东发射了1枚弹道导弹。导弹飞行约500公里后落入日本海。这是朝鲜在1月美国特朗普政府上台后首次发射弹道导弹。可能是意在制约美国新政府的同时探索今后态度。日本政府强烈谴责在日美首脑会谈后不久即发射导弹，向朝方提出了严正抗议。

　　正在美国访问的日本首相安倍晋三12日下午，在美国南部的佛罗里达州棕榈滩与美国总统特朗普召开联合记者会，就朝鲜发射导弹谴责称“绝对不能容许”。特朗普也表示：“我们100%支持同盟国日本”。

　　韩军联合参谋本部称导弹是从平安北道龟城市方岘附近发射的，分析认为可能是射程几乎覆盖日本全境的中程弹道导弹“芦洞”（射程1300公里）或新型中程弹道导弹“舞水端”（射程2500～4000公里）。

　　日本政府表示导弹落下点可能并非日方专属经济区（EEZ）内。目前未发现有船舶等遭受损失。朝鲜是继去年10月20日同样从龟城附近发射1枚疑似“舞水端”的导弹失败后，再次进行了发射。

　　日本官房长官菅义伟12日上午召开紧急记者会，就朝鲜在日美首脑会谈后不久即发射导弹谴责说“这是对我国和地区的挑衅行为”，透露说已向朝方提出了严正抗议。他表示“从飞机和船舶的安全角度来看，这是极其有问题的行为”，认为违反联合国安理会决议。（完）

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