朝鲜发射导弹造成日本首相官邸与防卫省气氛紧张

朝鲜发射导弹造成日本政府气氛紧张 2月12日上午，日本官房长官菅义伟在朝鲜发射导弹后召开记者会。（共同社）

【共同社2月12日电】朝鲜12日发射了弹道导弹。这是在美国总统特朗普就任后的首次发射，也是正当日美两国首脑推进构建信赖关系之际的挑衅行为。“是在下手震撼（日美）吗”、“目的是什么”……休息日的早晨，日本首相官邸与位于东京市谷的防卫省内气氛紧张。

“这无疑是对首脑会谈的嘲讽”，一名自卫队干部表情严肃地说。特朗普在首脑会谈中给予了首相安倍晋三罕见优待。虽在特朗普在会谈前进行的美中首脑电话会谈中确认了“一个中国”原则，但其对朝基本方针依然不明。

另一名干部认为“（朝鲜的）目的在于通过吸引国际社会的目光，来避免被‘特朗普外交’孤立”。还有意见指出，本月16日是朝鲜已故最高领导人金正日的诞辰纪念日“光明星节”，此次发射“也可能是为了弘扬国威”。

日本防卫省去年8月以来持续实施可以由自卫队拦截导弹的“摧毁措施命令”。一名干部神情严肃地表示：“今后发射活动可能活跃起来。必须切实应对。”

另一方面，政府高官陆续赶至首相官邸。官房长官菅义伟也在上午9时许抵达。他之后召开记者会宣布：“据悉今天上午7点55分左右，有弹道导弹从朝鲜西岸发射，落入了日本海。推测并未落入我国专属经济区（EEZ）内。”（完）