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聚焦：FTA成日美经济对话焦点 日本发起基建出口攻势

2017年02月12日

　　【共同社2月12日电】日美首脑会谈决定新设包括贸易、宏观经济政策、基础设施投资合作三大领域的“高层经济对话”。可能导致汽车及农业领域再起摩擦的日美自由贸易协定（FTA）谈判是否启动成为焦点。日方考虑通过出口新干线等基础设施来发动攻势。包括货币政策制定部门协商外汇政策在内，探讨磋商的走向。

▽让步的历史

　　鉴于美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），是否制定搞活贸易和投资的双边框架成为最大课题。从中隐约可见美国总统特朗普认为个别承诺取消关税等的双边FTA更有利的看法。

　　但是，战后实现了出口主导型经济增长的日本经历过与美国在纤维、牛肉、橙子等方面的贸易摩擦，每逢双边谈判，日本总有让步。在汽车贸易方面，1995年美国宣布对日制裁措施，于是日本厂家同意扩大在北美的生产。

　　日方虽然说明称已确认这一历史是遥远的过去，但美国的肉类及大米生产团体正在要求日本开放市场。一对一谈判压力较大，日本打算先看清美国的态度。即使进行FTA谈判，日本的方针是在农产品关税下调等方面程度不超越TPP。预计日美将出现利益对立。

▽制约日元贬值

　　宏观经济政策以全球经济稳定为目标，日美决定在财政和金融政策上展开合作。日方强调如果通过货币宽松实现2%的通胀目标，也能对美国和世界经济作出贡献，谋求美方对安倍政府经济措施“安倍经济学”的理解。

　　关于特朗普持续对日批评的外汇政策，日方认为已经确认将和迄今的做法一样，由财长进行磋商。不过，日本央行的货币宽松也存在一贯支撑日元贬值美元升值趋势的一面，能否把货币政策与外汇政策分开来讨论还有些微妙。日方仍然担忧美国政府将反映把近年来的日元汇率走低视为“促使（本国）货币贬值（的结果）”的特朗普的意向，与货币宽松相联系起来出手制约日元贬值。

　　美国曾为阻止日本出口增加而迫使日方通过公共投资扩大内需，成了日本政府财政恶化的原因之一。或许有必要明确表明避免美方干预日本的财政运营。

▽擅长技术

　　基础设施合作的主要内容是完善美国国内的铁路和发电站。日本希望将其落实到东海铁路公司（JR东海）实施技术援助的得克萨斯州的高速铁路、向加利福尼亚州等的新干线系统的出口上来。日本首相安倍晋三在记者会上也提到了磁悬浮新干线，推介了日本擅长的技术。

　　鉴于特朗普计划废除能源管制，日本将支持扩大美国页岩气对亚洲的出口。虽然日本还希望从事网络防御等广泛领域的合作事项，增加对美投资；但在高速铁路方面与以低价为武器的中国厂商的竞争激烈，还无法预测日本能否如愿。（完）

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