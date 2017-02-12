点评：安倍引出特朗普参与亚太发言 贸易和汇率担忧仍存

【共同社2月12日电】日本首相安倍晋三在美国华盛顿的日美首脑会谈中，引出了总统特朗普计划加强参与亚太地区事务、对日本的安全“承担责任”的发言。在中国和朝鲜加强军事力量的背景下，此举可谓向国内外展示了“不动摇的日美同盟”。但在以汽车为中心的贸易不平衡与汇率问题方面，担忧仍然存在。以下就首脑会谈的成果进行分析。

▽同盟

在安倍作为最重要课题的安保领域上，日美找到了许多一致点。两国首脑在联合声明中共享了“日美同盟是亚太地区和平与繁荣的基石”的认识。关于尖阁诸岛（中国称钓鱼岛），双方确认了美军的防卫义务，强力制约中国。

会谈还确认推进美军普天间机场（位于冲绳县宜野湾市）搬迁至该县名护市边野古。曾被担忧的驻日美军驻留经费负担问题则没有成为议题。特朗普在联合记者会中，对日本接受美军驻留表示了感谢。

▽国际局势

两国首脑考虑到在南海推进据点建设的中国，指出“航行自由的重要性，反对通过威胁与实力等主张权利”。两人还确认合作阻止朝鲜开发核与导弹。特朗普明确表示：“航行自由和防御来自朝鲜的威胁的优先度都极高。”他还在联合声明中表示“将加强在亚太地区的存在感”。

▽贸易

在特朗普作为贸易不平衡代表性例子举出的汽车领域，安倍说明了日本厂商对美国经济的贡献。特朗普也对此予以肯定，暂时回避了令其成为争论点。不过特朗普虽在记者会中对撤回在墨西哥新建工厂计划的美国福特汽车公司等表示了感谢，但未提及表明扩大在美投资与就业计划的日本丰田汽车公司，还不能认为其已放下了扬起的拳头。

首脑会谈中也没有要求启动包括农业领域在内的自由贸易协定（FTA）谈判，但联合声明中就贸易领域写入了“双边框架”一语，今后不安仍存。

▽汇率

特朗普在首脑会谈中未批评日本为有利出口而“引导日元贬值”。虽然也有人曾指出他或许对与日元贬值相关的货币宽松政策的疑虑加深，但会谈中双方再次确认了将实施财政和货币政策总动员等，日方将其视作旨在摆脱通缩的货币宽松的正当性获得了理解。

另一方面，特朗普联系中国的汇率政策表示“对于货币贬值，我长期以来一直强调对此不满”，再次阐述一贯主张。日元汇率主要由于美国加息观测而贬值的势头目前或将持续。特朗普是否会再次发言批评日元汇率，或是通过美国财政部制约日元贬值，担忧尚未消除。（完）