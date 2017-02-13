详讯2：朝鲜发射导弹落入日本海 安倍称绝不容许

朝鲜发射弹道导弹落入日本海 图为在平壤的阅兵仪式中登场的朝鲜中程弹道导弹“芦洞”。摄于2015年10月。（共同社）

【共同社2月12日电】朝鲜12日上午7点55分（日本时间)左右从该国西北部向东发射了1枚弹道导弹。导弹飞行约500公里后落入日本海。这是朝鲜在1月美国特朗普政府上台后首次发射弹道导弹。可能是意在制约美国新政府的同时探索今后态度。此次导弹发射是在日美首脑会谈后不久，正在美国访问的日本首相安倍晋三表示“绝对不能容许”，美国总统特朗普也表态支持日本。

此次发射的可能是射程几乎覆盖日本全境的“芦洞”导弹（射程1300公里）或新型导弹“舞水端”（射程2500～4000公里）。日本政府通过北京的大使馆渠道向朝方提出了严正抗议。

韩军称导弹是从平安北道龟城市方岘附近发射的。日本政府表示导弹的落入点在距离朝鲜东岸约350公里的海域，并非落在日本专属经济区（EEZ）内。目前未发现有船舶等遭受损失。美国战略军也探知了此次导弹发射。

关于此次的导弹，日本防卫省认为从轨道等来看是“芦洞”的看法增强，分析朝鲜可能力争实现“高弹道轨道”，即用比通常更高的角度发射，抑制飞行距离，达到难以被拦截效果。

朝鲜去年6月发射了移动式的新型中程弹道导弹“舞水端”时，防卫省的结论是高度达到1000公里以上的高弹道轨道。对于本次的发射，防卫相稻田朋美向记者表示：“并不是像去年6月发射的弹道导弹那样的超过1000公里的特别高度。”

朝鲜是继去年10月20日同样从龟城附近发射1枚疑似“舞水端”的导弹失败后，再次进行了发射。本月16日朝鲜将迎来已故最高领导人金正日的诞辰纪念日，日美韩认为朝鲜劳动党委员长金正恩可能进一步实施军事挑衅，正在进行警戒。

鉴于朝鲜发射了导弹，安倍在美国南部的佛罗里达州棕榈滩于当地时间11日晚与特朗普召开联合记者会，要求朝鲜自我克制称：“朝鲜应该完全遵守联合国安理会决议”。特朗普表态“美国100%支持伟大的同盟国日本”。

日本官房长官菅义伟12日上午在首相官邸召开记者会，表示朝鲜发射导弹是对日本和地区的挑衅行为，谴责称：“从飞机和船舶的安全角度来看，这是极其有问题的行为。”他还表示“将做好万全准备以对应任何事态”。（完）