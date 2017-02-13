关注：安倍称欢迎伟大美国 扑入怀抱以回避危机

安倍称欢迎伟大美国 2月10日，日本首相安倍晋三与美国总统特朗普（左）一同搭乘总统专用直升机。图片来自特朗普的推特。（图片不出售）（共同社）

【共同社2月12日电】日本首相安倍晋三在华盛顿举行的首次日美首脑会谈中引用美国总统特朗普的口号，表示欢迎“伟大的美国”，引发了特朗普强化日美同盟的表态。安倍通过飞扑到被指难以预测的对方怀中，获得一定的信赖，从而暂时回避了同盟弱化的危机。不过，特朗普将在多大程度上继承前总统奥巴马执政时期建立起的“坚固同盟”，尚难以预料。迈向关系稳定化的道路还很漫长。

▽搂抱战术

当地时间10日下午的白宫。安倍在会谈伊始就表示：“欢迎总统特朗普主张的伟大的美国、强大的美国。”这一招是为了把握去年在总统选举中提出“让美国再次伟大”而获胜的特朗普的心理。特朗普则颇为满意地多次点头。

日本政府内部原先考虑到目前英法等七国集团（G7）国家中对特朗普的批评有所加强，也有意见认为日本作为去年G7主席国，与其保持一定距离为好。不过，安倍贯彻自身一贯主张，认为“带动国际社会的是美国，除了与其建立非常坦率的对话关系之外别无他法”（安倍身边人士语）。

安倍在会谈后的联合记者会上也抬高特朗普称，“美国才是民主主义的冠军”、“总统是出色的商人”。称赞谈判对象的政治信念以博取欢心，然后开展推心置腹的对话，安倍的这一手法被在东京的外交人士称为“搂抱战术”。

▽双人合影

安倍在会谈中还避免使用可能刺激特朗普的言辞。关于特朗普已决定永远退出的跨太平洋伙伴关系协定（TPP），安倍仅说明称“协定是最先进的贸易投资规则”，没有敦促其重新考虑的发言。当在联合记者会上被问及对特朗普禁止7个伊斯兰国家公民入境的总统令的看法时，安倍表示“不予置评”，与批评该禁令的英国等采取了不同应对。

据随行人士透露，安倍用很长时间进行了国际局势的说明。与欧洲各国首脑及俄罗斯总统普京也有深交的安倍向外交经验尚浅的特朗普解说了各国的动向。安倍指出“对朝鲜有必要短期性地、对中国有必要中长期性地进行应对”，特朗普对此表示“很有说服力”。

特朗普也作出了回应。在联合记者会上，他提及去年11月为举行会谈而到访纽约的安倍的举动称“培养出了良好的友情。今天不仅握手，还拥抱了。我们非常合得来”，使欢迎气氛高涨起来。会谈中，特朗普没有提及一直被当做攻击对象的日本汇率及汽车市场问题。会谈后，他还把与安倍的双人合影上传至推特，并发推文称“正与晋三一同前往安德鲁斯空军基地”。

▽未决问题堆积如山

不过，日美之间未解决的问题堆积如山的现状并未改变。特朗普在会谈前不久与中国国家主席习近平举行电话会谈，就改善关系达成了一致。这对于希望日美携手加强对华制约的安倍来说，可谓“估计错误”（日本政府人士语）。特朗普政府要求启动被视为对日本不利的自由贸易协定（FTA）谈判的可能性也未消失。

特朗普集中着多大精神来处理对日关系也并不清楚。由于忙于应对禁止7国公民入境的总统令问题，在飞往佛罗里达的总统专机内，记者的提问集中在了司法对策上，而不是日美问题。（完）