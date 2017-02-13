日美首脑在佛罗里达开展5小时“高尔夫外交”

【共同社棕榈滩2月12日电】日本首相安倍晋三11日上午起，在美国总统特朗普位于南部佛罗里达州棕榈滩的别墅附近的两个高尔夫球场打了共计27洞，与特朗普开展约5小时的“高尔夫外交”。安倍在打完球后，与特朗普在别墅共进晚餐。继10日以来连续两晚受到罕见厚待，安倍夫人昭惠和特朗普夫人梅拉尼娅也出席了晚餐会。

通过二人共同爱好的高尔夫球来强化信赖关系是安倍访美的目的之一。起初的18洞是和南非职业高尔夫球手厄尼･埃尔斯等一起打的，改换高尔夫球场后的9洞游戏仅由两国首脑完成。两人似乎就今后的日美关系和东亚局势等交换了意见。

特朗普11日在推特上传了与安倍在绿地上击掌的照片，推文强调“在美国招待日本首相安倍晋三，度过了非常愉快的时光”。推文还写道“日本的代表很优秀”，对安倍称赞有加。

美国白宫也发表声明称，特朗普很享受与安倍一起打高尔夫，对于两位首脑来说高尔夫是“能够放松且收获颇丰的”。据悉，两位首脑就广泛话题进行了深入交谈。

在10日的晚餐会上，安倍夫妇与特朗普夫妇通过翻译进行了约2小时交谈。结束了华盛顿的首脑会谈后，双方在轻松的氛围中进行了愉快交流。（完）