分析：朝鲜发射导弹或意在迫使美国转变政策

【共同社北京2月12日电】朝鲜12日在日美首脑举行会晤之际发射了弹道导弹，似乎意在彰显朝鲜劳动党委员长金正恩不屈于国际压力、继续开发核与导弹的强硬姿态，迫使美国特朗普政府改变“敌视政策”。有意见认为，朝鲜将通过此次发射弄清美国新政府的态度，然后确定今后的对美政策。

朝鲜去年发射了20多枚弹道导弹，但在10月发射疑似“舞水端”中程导弹后便中止。有分析认为，这是为了避免刺激在美国总统选举期间发表可被理解为有意与朝鲜开展对话言论的特朗普，摸索美朝对话的可能性。

另一方面，特朗普政府上台后不久，便派国防部长马蒂斯出访日韩，确认合作应对朝鲜的方针。日美首脑会谈也就强化同盟达成一致。朝鲜可能是想要在美国因日韩促动而将对朝施压路线具体化前，下手加以动摇。

金正恩今年1月1日宣布洲际弹道导弹（ICBM）发射试验的准备工作已处于最后阶段。不过，发射射程达到美国本土的ICBM可能导致与特朗普政府的决定性对立，所以此次首先发射中程导弹以试探对方态度。

从国内因素来看，朝鲜16日将迎来已故最高领导人金正日诞辰75周年纪念，发射导弹或许也是为了提振国民士气。（完）