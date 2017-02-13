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侧写：朝鲜趁安倍赴美之机发射导弹 官房长官主导危机应对

2017年02月13日

　　【共同社2月13日电】朝鲜12日发射了弹道导弹，仿佛是在针对日美首脑彰显同盟纽带的“高尔夫外交”。朝鲜趁日本首相安倍晋三不在国内之机，日方则由官房长官菅义伟主导危机应对。

　　日本时间12日零点（当地时间11日上午10点）刚过，安倍与美国总统特朗普在美国佛罗里达州开打高尔夫，此时距离朝鲜发射导弹前约8个小时。清晨6时许（当地时间11日下午4点），两人辗转2块球场打完27个洞。约2个小时后的上午7点55分前后，确认朝鲜发射了导弹。据悉，当时安倍正准备出席特朗普设在别墅内的晚餐会。

　　上午9时许，菅义伟抵达首相官邸，负责危机管理应对的官邸工作人员也陆续抵达。在9点35分召开的紧急记者会上，菅义伟强调“立即向首相进行了汇报”。他还透露接到了安倍如下指示：全力收集信息，迅速准确地向国民提供信息；彻底确认飞机与船舶安全情况；做好完全准备以防不测事态。

　　上午10点前，外相岸田文雄、防卫相稻田朋美等赶到首相官邸，召开了约10分钟的国家安全保障会议（NSC）相关阁僚会议。岸田当天凌晨4点半左右刚从美国回国，乘坐出租车抵达官邸。

　　NSC会议后不久，安倍在佛罗里达与特朗普共进晚餐。在约2个小时的晚宴中，在日本的菅义伟召开第二次记者会，就情况进行说明。

　　安倍与特朗普出席联合记者会是在中午12点40分左右。安倍强调，“特朗普表示美国总是100%与日本同在。为了展示这一意志，他站在了我的身旁。”记者会未接受提问，仅持续了约2分钟。（完）

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