详讯：日本去年第四季度GDP年率增长1.0%

【共同社2月13日电】日本内阁府13日公布的2016年第四季度（10～12月）国内生产总值（GDP、季节调整值）初值显示，剔除物价变动因素的实际GDP环比增长0.2%，换算成年率为增长1.0%。因出口增加和设备投资回暖连续4个季度呈现增长，但增速相比三季度的1.4%有所放缓。个人消费时隔1年再次出现小幅下滑。

美国总统特朗普的保护主义政策对出口前景的影响依然令人担忧，日本经济能否摆脱停滞仍不明朗。经济再生担当相石原伸晃在记者会上称“下一步将开始讨论如何构建日美双赢关系”，展示了将对经济和贸易领域的日美磋商保持关注的姿态。

从四季度的各项数据来看，个人消费环比下跌0.01%。蔬菜价格上涨拖累了生鲜食品消费，西日本等地的暖冬也使服装消费陷入低迷。企业设备投资受软件投资和通信相关投资提振而增长0.9%，时隔1个季度重新转增。

出口方面因对华半导体出口旺盛和对美汽车出口增加而环比增长2.6%。虽然进口也增长1.3%，为近5个季度来的首次增长，但得益于出口增幅较大，出口减去进口后的“外需”助推了GDP增长。

住宅投资增长0.2%。此前势头良好的出租房建设出现见顶迹象，较上季度2.4%的增幅大幅收窄。随着将支出提前的2016年度预算的效果减弱，公共投资减少1.8%，连续2个季度负增长。

更接近经济实际感受的名义GDP环比增长0.3%，换算成年率为增长1.2%。（完）