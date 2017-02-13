Close

共同网

2017年02月13日 18時11分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

详讯：日本去年第四季度GDP年率增长1.0%

2017年02月13日

　　【共同社2月13日电】日本内阁府13日公布的2016年第四季度（10～12月）国内生产总值（GDP、季节调整值）初值显示，剔除物价变动因素的实际GDP环比增长0.2%，换算成年率为增长1.0%。因出口增加和设备投资回暖连续4个季度呈现增长，但增速相比三季度的1.4%有所放缓。个人消费时隔1年再次出现小幅下滑。

　　美国总统特朗普的保护主义政策对出口前景的影响依然令人担忧，日本经济能否摆脱停滞仍不明朗。经济再生担当相石原伸晃在记者会上称“下一步将开始讨论如何构建日美双赢关系”，展示了将对经济和贸易领域的日美磋商保持关注的姿态。

　　从四季度的各项数据来看，个人消费环比下跌0.01%。蔬菜价格上涨拖累了生鲜食品消费，西日本等地的暖冬也使服装消费陷入低迷。企业设备投资受软件投资和通信相关投资提振而增长0.9%，时隔1个季度重新转增。

　　出口方面因对华半导体出口旺盛和对美汽车出口增加而环比增长2.6%。虽然进口也增长1.3%，为近5个季度来的首次增长，但得益于出口增幅较大，出口减去进口后的“外需”助推了GDP增长。

　　住宅投资增长0.2%。此前势头良好的出租房建设出现见顶迹象，较上季度2.4%的增幅大幅收窄。随着将支出提前的2016年度预算的效果减弱，公共投资减少1.8%，连续2个季度负增长。

　　更接近经济实际感受的名义GDP环比增长0.3%，换算成年率为增长1.2%。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年02月07日日美拟在首脑级别确认尖阁诸岛适用安保条约
  2. 2017年02月07日日本歌舞伎名角召开北京公演记者会
  3. 2017年02月07日韩国代表团亚冬会期间将入住札幌王子酒店
  4. 2017年02月06日分析：“小池旋风”挫败自民党 各党警惕影响国政
  5. 2017年02月09日详讯：福岛2号机安全壳内推算650希沃特 刷新最高辐射

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网