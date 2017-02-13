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详讯：安理会将就朝鲜发射导弹召开紧急会议

2017年02月13日

安理会将就朝鲜发射导弹召开紧急会议

安理会将就朝鲜发射导弹召开紧急会议

2月13日上午，日本官房长官菅义伟在首相官邸召开记者会，透露称已要求联合国安理会就朝鲜发射导弹召开紧急会议。（共同社）

　　【共同社纽约、北京2月13日电】鉴于朝鲜发射了弹道导弹，联合国安理会12日就争取13日下午召开紧急会议展开了协调。日美韩三国提出了开会请求。朝鲜中央通讯社13日报道，在朝鲜劳动党委员长金正恩的见证下，新型中远程弹道导弹“北极星2号”成功进行了试射。朝鲜增强核与导弹战力的姿态鲜明起来。

　　日本官房长官菅义伟在13日的记者会上称，将探讨基于安理会决议的进一步制裁。

　　安理会将把朝鲜此次发射导弹视为违反历来的决议，将包括发表谴责朝鲜发射导弹的媒体声明在内，磋商应对举措。安理会非常任理事国日本则把导弹落入日本海视为问题，打算加强对朝国际压力以要求其自我克制。

　　朝中社称新型导弹在去年8月发射的潜射弹道导弹（SLBM）的基础上延长了射程，采用大推力固体燃料助推器。据称，金正恩决定了发射日期，并连续2天亲自视察导弹组装过程，13日发行的劳动党机关报《劳动新闻》还登载了导弹从带有发射架的车辆发射升空的照片。

　　韩军联合参谋本部13日表示朝鲜发射的是采用SLBM技术的新型中程弹道导弹，事实上证实了朝方的报道。日美韩将加紧展开分析。

　　朝鲜去年8月在日本海发射了1枚SLMB，飞行约500公里后在日本的防空识别区落下。（完）

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