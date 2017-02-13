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2017年02月13日 18時10分

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特朗普夫人首次接待外宾 与安倍夫人增进友情

2017年02月13日

　　【共同社棕榈滩2月13日电】美国总统特朗普的夫人梅拉尼娅11日陪同正在美国访问的日本首相安倍晋三的夫人昭惠前往美国南部佛罗里达州德拉海滩的日本庭院等处散步。或许是因首次以第一夫人身份招待外宾，梅拉妮亚略显拘谨，但通过邀请昭惠前往充满回忆的场所，增进了两人的友情。

　　两人前往散步的是以1900年代移居该州的日本人姓名命名的“森上博物馆”。当天梅拉妮亚一袭白色长裙，肩上披着一件白色针织开衫。此外她还戴了墨镜，手拿一把日式折扇。昭惠则以白衬衫搭配藏青色半裙。

　　刚开始两人都只是听取博物馆工作人员的介绍，鲜少交流，而在给池中鲤鱼喂食时，梅拉妮亚神情放松不少，说着“真漂亮啊”。

　　结束庭院参观后，梅拉妮亚还邀请昭惠前往12年前与特朗普举行婚礼的棕榈滩教堂。

　　完成首次第一夫人外交的梅拉妮亚在“推特”上发文向森上博物馆致谢称“听取了有关日本神圣庭院、生活及文化的介绍，深受感动”。（完）

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