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2017年02月13日 18時10分

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日本3月将举行旨在培养反应堆报废人才的研究发表会

2017年02月13日

　　【共同社2月13日电】被认为需要耗时40年的东京电力公司福岛第一核电站反应堆报废工作中，确保负责新技术研发和作业的人才成为一大难题。日本科学技术振兴机构（JST）等将于3月在东京都目黑区的东京工业大学举行旨在培养年轻研究人员和技术人员的研究发表会。

　　在原子能领域，受核事故导致形象受损及行业前景难料的影响，未来人才不足令人担忧。另一方面，福岛第一核电站反应堆报废作业迄今一直因处理持续增加的核污水而疲于奔命，旨在取出熔落核燃料（燃料碎片）的机器人调查也未能按计划推进，无法着手全面作业。

　　研究发表会的主题是“下一代倡导反应堆报废技术会议”，以东京工业大学、东北大学、地盘工学会等7个团体为中心举行。围绕远程操作机器人技术和燃料碎片处理方式等，学生将发表约60份研究报告；实际负责报废作业的日本原子能研究开发机构和国际反应堆报废研究开发机构（IRID）的研究人员将对报废现状进行演讲。

　　电力公司、核电厂商、综合建筑承包商的负责人也将就现场的工作作报告，并与学生交换意见。这将是继去年后的第二次发表会，去年有226人参加。

　　JST负责人对此寄予厚望称：“希望让学生知道报废现场与核能相关企业的举措，带动大家的学习热情。”

　　东电今年1月在福岛第一核电站展开内部拍摄调查，首次确认2号机组反应堆正下方的作业用脚手架部分脱落，周边附着可能是燃料碎片的堆积物。之后推算出反应堆安全壳内辐射高达每小时650希沃特。东电原本计划向脚手架投放蝎型自动行走型机器人调查内部情况，如今不得不做出调整。（完）

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