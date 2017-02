【共同社华盛顿2月13日电】“100%支持日本”的姿态不是肩并肩,而是从背后?围绕美国总统特朗普在朝鲜发射弹道导弹后发表的简短评论,有多条推文从特朗普使用的单词分析称:“不是很积极的支持。”

特朗普的用词是“STAND BEHIND JAPAN 100%”。虽然与“STAND WITH”、“STAND BY”、“STAND SHOULDER TO SHOULDER”几乎同样是表示“支持”的意思,但据英语母语者称,“BEHIND(在后面)”与“WITH(一同)”、“BY(在身边)”、“SHOULDER TO SHOULDER(肩并肩)”相比,语感上“积极性略少”。

特朗普曾在演讲中向中情局(CIA)职员表达“支持”时也用了“BEHIND”,因此也可能并非有意选择这个词,但推特上出现了“一般该说‘肩并肩’吧,真蠢”(房地产业女性语)、“不用BY而用BEHIND,是想把日本当作抵御导弹的盾牌吧”(女学生语)等推文。

白宫发言人斯派塞在特朗普上述发言后,将这一部分改成“WITH”后发了推文。(完)