日本政府将强化朝鲜导弹拦截态势

【共同社2月13日电】日本政府将发射弹道导弹的朝鲜定位为“新阶段的威胁”（官房长官菅义伟语），计划以新型导弹强化拦截态势。为促使金正恩领导层停止挑衅行为，将与美韩两国携手敦促中国履行对朝制裁。但不关闭对话窗口，将呼吁朝方遵循2014年5月达成的有关朝鲜调查绑架受害者情况的日朝协议。

围绕此次导弹发射，防卫省认为为了增加拦截难度，朝方可能向比通常高度更高的“高弹道轨道”进行的发射，正在加紧分析。防卫相稻田朋美在12日的记者会上表示，导弹高度未达到拦截难度极大的1000公里高度。

装备方面将推进日美共同研发的可有效应对“高弹道轨道”的海基拦截导弹“SM3 Block 2A”。并在2017年度政府预算中首次列入147亿日元（约合人民币9亿元）用于购买该导弹，争取尽快部署。

外务省亚洲大洋洲局局长金杉宪治13日与中国政府朝鲜半岛事务特别代表武大伟举行电话会谈。据政府相关人士称，日方要求中国严格履行联合国安理会的对朝制裁决议。

首相安倍晋三访美时与特朗普总统确认了将步调一致应对朝鲜。日韩之间虽因慰安妇少女像问题出现摩擦，但日方欲将其与安保区别开来，推进情报共享等合作。

有关允许报名参加札幌亚洲冬季运动会的朝鲜运动员等入境的日本政府方针，日方表示在12日朝鲜发射导弹后该方针依旧不变。

菅义伟称：“国际体育界有着广泛的禁止国籍歧视的观念。我认为作为特例允许其入境，不会改变（这一方针）。”政府作为对朝单边制裁措施，原则上禁止朝鲜籍人士入境。（完）