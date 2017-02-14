日本拟允许提供网上图书全文检索服务

【共同社2月13日电】日本文化厅13日敲定一项方针，允许不经版权者同意将图书全文电子化并可在网上就其包含的特定关键词进行检索的新服务。最快将在此届例行国会上提出《著作权法》修正案，设立例外规定，力争明年起实行。为了不使图书的销量减少，还将采取措施使可阅览的内容仅限关键词的前后数行等。

在美国IT企业已开始这一服务，但日本由于《著作权法》禁止未经允许的复制，该服务一直未能实现。

在信息泛滥的情况下，文化厅认为在不损害作家等的权利的范围内，利用IT使更多的人能够检索图书的内容，将有利于文化的发展。13日举行的文化审议会小委员会工作组会议上，对不需要版权者的允许这一点，也未出现异议。

通过修改法律，民间业者可在未经允许的情况下扫描图书内容并将电子版保存在服务器上。使用者只要输入想了解的信息的有关关键词，就可阅览包含该词语的一部分内容。

然而图鉴或俳句等记述简短的作品，显示检索结果可能对作者等的权利造成很大损害，文化厅将在今后决定如何对待此类作品。

由出版社组成的日本书籍出版协会的负责人称：“并非由此解决了所有问题。为把对版权者的不利控制在最小限度，如何恰当运用修改后的法律将是课题。”

在美国，目前谷歌提供可表示检索语句前后数行的服务。(完)