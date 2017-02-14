分析：朝核问题或称特朗普外交政策试金石

【共同社华盛顿、北京2月13日电】朝鲜发射弹道导弹给刚上台的美国新政府带来冲击。一直批评前奥巴马政府外交政策的总统特朗普将如何应对，是施加军事压力或加强制裁，还是摸索对话？朝鲜迫使美国新政府展示新的美朝关系蓝图，这或将成为检验特朗普外交的试金石。

▽两天的指导

“展示的时刻到了，开始吧。”12日朝鲜西北部平安北道龟城的导弹发射监控所内，朝鲜劳动党委员长金正恩一只手拿着烟，边抽烟边看望远镜，下令发射“新型”导弹。

金正恩此次从组装导弹的准备阶段起，连续两天亲临现场指导技术人员。如此罕见的长时间指导以及发射的时机，被认为是考虑到这两天在地球另一侧包括打高尔夫球加深友好的日本首相安倍晋三和特朗普。

去年8月金正恩赴现场视察潜射弹道导弹（SLBM）发射时曾威胁美国称：“美国本土与太平洋作战地区已确实掌握在我们手中”，但此次则未提及美国。

对奥巴马前政府展开猛烈抨击的朝鲜媒体也在美国总统大选后很少对特朗普个人提出批评。似乎是在谨慎观测与“行动难以预测”（韩国专家语）的特朗普政府之间的距离的同时，摸索新的美朝关系。

▽信号

“美国也将很快（向朝鲜）发出信号。”美国总统高级政策顾问米勒12日在接受CBS电视台采访时如此说道，强调这一信号也意味着“美军战力的伟大重建”的开始。

奥巴马前政府虽多次制裁加强了对朝施压，但朝鲜仍反复进行核试验和导弹发射，未能阻止朝核问题的严重趋势。然而若依靠军事压力，则可能导致地区形势的不稳定。

美国政府相关人士认为，“与朝鲜经济联系很强的中国掌握着关键”，解释称特朗普政府也同历届政府一样，除加强对华呼吁外手段有限。

然而特朗普上任前曾在推特上揶揄中国“在朝鲜问题上什么也没做，真棒！”美国前朝鲜半岛问题首席谈判代表格鲁奇也指出：“担忧朝鲜体制崩溃的中国与美国的利害关系并不一致”，认为依靠中国“并非有效的战略”，建议重启美朝对话。

▽“打地鼠”

美国议会也在讨论是否应做好“先发制人打击发射台上的朝鲜洲际弹道导弹（ICBM）的准备”（参院外交关系委员会主席科克语）。

然而保守派智库美国传统基金会的高级研究员科林纳认为，“如果美朝双方相互误解对方的意图，将增加发生不测事态的风险”，告诫不应急躁讨论。若无谓地刺激朝鲜导致其过激反应，不排除其向韩国及日本发射弹道导弹的可能。

科林纳将对朝政策形容为“军事上的‘打地鼠’（一种游戏）”，他表示“然而与游戏不同，现实世界中存在被地鼠反击的危险。”（完）