独家：日俄外长拟17日会谈 欲推动领土问题磋商

【共同社2月14日电】日俄两国政府开始探讨在召开二十国集团（G20）外长会议的德国波恩，举行两国外长岸田文雄与拉夫罗夫的会谈。正在以17日为主进行调整。鉴于去年12月举行了日俄首脑会谈，为推动领土问题取得进展，外长会谈将确认为实现北方四岛“共同经济活动”推进磋商。日本政府相关人士13日透露了这一消息。预计还将就美国特朗普执政期的日俄关系推进方式交换意见。

这将是俄总统普京访日后的首次外长会谈。考虑到3月14日两国将启动有关共同经济活动的正式磋商，为创设不损害日本法律立场的特别制度，能否得到拉夫罗夫的积极应对将是焦点。

日方将通过多次高层磋商，在首相安倍晋三拟于4月的访俄之前，首脑会谈达成协议的事项具体化，包括推进共同经济活动及简化原岛民们的登岛手续等。

岸田陪同出席了安倍与美国总统特朗普的首次首脑会谈，在日俄外长会谈中可能就特朗普政府时代的日俄关系进行讨论，并探寻俄方对于展示出对俄融和姿态的特朗普的应对方针。此外还将就乌克兰问题及叙利亚局势交换意见。

G20外长会议将于16、17两日举行。岸田在德国逗留期间还拟与该国外长加布里尔及意大利外长阿尔法诺会谈，目前正在协调。（完）