独家：中国外长将出席G20会议 协调与日美双边会谈

【共同社北京2月14日电】13日获悉，中国外交部部长王毅将出席本周在德国波恩举行的20国集团（G20）外长会议，正协调与美国国务卿蒂勒森会谈。多名外交人士透露了该信息。若能实现，将是1月美国特朗普政府上台执政后的首次美中外长会谈。日中两国政府也已开始协调继去年8月以来再次举行外长会谈。

美国总统特朗普在与中国国家主席习近平的电话会谈中，表明尊重基于中国和台湾不可分割的“一个中国”原则的对华政策，中方可能因此判断与美国举行高层会谈的条件已经成熟。电话会谈后不久的10日晚，中国政府告知日本政府王毅将出席G20外长会议。

美中外长会谈中，可能将推进特朗普与习近平首次直接会谈的协调工作。日本外相岸田文雄与王毅的会谈中，可能商谈举办去年未实施的日中韩首脑会谈。

王毅在上周曾初步决定不参加G20外长会议。虽然表示这是因为国内有重要活动，无法安排日程，但由于特朗普在就任前的去年12月打破惯例与台湾总统蔡英文电话会谈，还表示不会被“一个中国”原则束缚，有意见认为在弄清其对华政策前中方一直避免会谈。

特朗普在与习近平的电话会谈中表明了维持“一个中国”政策的姿态，还期待尽早举行直接会谈。据外交人士透露，王毅因此改变态度，计划出席G20外长会议并与蒂勒森会谈。

G20外长会议将于16日至17日举行，韩国外长尹炳世也将出席。之后17日至19日将在慕尼黑召开安全会议，王毅计划出席并演讲。（完）