详讯：安理会发表谴责朝鲜媒体声明
2017年02月14日
【共同社纽约2月13日电】鉴于朝鲜12日发射了新型中程弹道导弹，联合国安理会13日召开紧急闭门会议，发表了强烈谴责发射“严重违反”此前安理会制裁决议的媒体声明。
这是美国特朗普政府开始执政后，朝鲜首次发射弹道导弹。美国常驻联合国代表尼基･黑利在会议前发表的声明中强调，“我们应该不仅是用语言，而且用行动来让朝鲜负责的时候到来了”。国际社会就不允许朝鲜继续核与导弹开发的达成一致。
媒体声明表示在朝鲜民众生活贫困的形势下，金正恩政府将资金用于导弹开发，对此感到遗憾。
另外，声明要求所有联合国成员国严格履行此前对朝制裁决议内容，强调称安理会成员国一致同意在关注状况的同时，将采取“进一步严肃措施”。
美国总统特朗普13日与加拿大总理贾斯汀･特鲁多举行联合记者会，就弹道导弹发射表示“将采取坚决措施”。
日美韩12日要求召开紧急会议。日本是安理会非常任理事国。媒体声明不同于安理会决议，没有法律约束力，但原则上需要所有理事国同意，因此对于无视安理会此前决议多次发射导弹的朝鲜，有着表明国际社会团结一致的效果。
安理会此前也曾因朝鲜发射弹道导弹发表媒体声明，但去年8月朝鲜导弹落入日本专属经济区（EEZ）时，中国反对声明草案的部分内容，发表被延后。（完）