详讯：安理会发表谴责朝鲜媒体声明

安理会发表谴责朝鲜媒体声明 2月13日，朝鲜民众在平壤站的大屏幕前观看新型中程弹道导弹发射实验的新闻播报。（共同社）

【共同社纽约2月13日电】鉴于朝鲜12日发射了新型中程弹道导弹，联合国安理会13日召开紧急闭门会议，发表了强烈谴责发射“严重违反”此前安理会制裁决议的媒体声明。

这是美国特朗普政府开始执政后，朝鲜首次发射弹道导弹。美国常驻联合国代表尼基･黑利在会议前发表的声明中强调，“我们应该不仅是用语言，而且用行动来让朝鲜负责的时候到来了”。国际社会就不允许朝鲜继续核与导弹开发的达成一致。

媒体声明表示在朝鲜民众生活贫困的形势下，金正恩政府将资金用于导弹开发，对此感到遗憾。

另外，声明要求所有联合国成员国严格履行此前对朝制裁决议内容，强调称安理会成员国一致同意在关注状况的同时，将采取“进一步严肃措施”。

美国总统特朗普13日与加拿大总理贾斯汀･特鲁多举行联合记者会，就弹道导弹发射表示“将采取坚决措施”。

日美韩12日要求召开紧急会议。日本是安理会非常任理事国。媒体声明不同于安理会决议，没有法律约束力，但原则上需要所有理事国同意，因此对于无视安理会此前决议多次发射导弹的朝鲜，有着表明国际社会团结一致的效果。

安理会此前也曾因朝鲜发射弹道导弹发表媒体声明，但去年8月朝鲜导弹落入日本专属经济区（EEZ）时，中国反对声明草案的部分内容，发表被延后。（完）