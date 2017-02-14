Close

共同网

2017年02月14日 18時34分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

详讯：安倍称若日美FTA符合国家利益就不拒绝

2017年02月14日

安倍称若日美FTA符合国家利益就不拒绝

安倍称若日美FTA符合国家利益就不拒绝

2月14日上午，日本首相安倍晋三在众院预算委员会上回答提问。后方左起为外相岸田文雄和财务相麻生太郎。（共同社）

　　【共同社2月14日电】日本首相安倍晋三14日出席众院预算委员会会议，在此前日美首脑会谈的基础上，就日美双边自由贸易协定（FTA）表示：“不是在害怕FTA。有益国家利益就好，否则就不推进（谈判），这一点非常明确。”有关国际社会对美国总统特朗普的批评较多，安倍强调：“日本的立场是，作为首相，只有与特朗普切实构建亲密关系并向世界展示这一个备选项”。

　　有意见指出相比多边的跨太平洋伙伴关系协定(TPP），日本在FTA中可能会遭遇美国提出严厉要求。

　　安倍提到在首脑会谈中确认了美国对日本的防卫义务，称“这是一次实现了目标的会谈”。对于写明两国在东海合作的联合声明，安倍称“这是首次，是极有意义且划时代的”。

　　关于联合声明写入《日美安保条约》第5条适用于尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）一事，安倍表示：“虽然这在奥巴马总统执政时口头提及，但没有写入过联合声明。此次是首次写入，今后就不需要一一再确认了。”安倍回顾会谈说：“当日本的领土和领海遭遇侵犯时，美国总统将为了日本做出重要决断。向国内外展示这一点曾是（首脑会谈）最重要的目标。”

　　另一方面，有关南苏丹联合国维和行动（PKO）派遣部队的日报问题，防卫相稻田朋美就从掌握日报存在到向自己汇报在防卫省内花费了一个月，指出“将切实进行验证和调查”。

　　以上是对自民党议员武藤容治、公明党议员冈本三成、民进党议员前原诚司、辻元清美提问的回答。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年02月07日日美拟在首脑级别确认尖阁诸岛适用安保条约
  2. 2017年02月07日日本歌舞伎名角召开北京公演记者会
  3. 2017年02月07日韩国代表团亚冬会期间将入住札幌王子酒店
  4. 2017年02月09日详讯：福岛2号机安全壳内推算650希沃特 刷新最高辐射
  5. 2017年02月08日F-35战机首次在冲绳周边训练 时间地点未透露

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网