详讯：安倍称若日美FTA符合国家利益就不拒绝

安倍称若日美FTA符合国家利益就不拒绝 2月14日上午，日本首相安倍晋三在众院预算委员会上回答提问。后方左起为外相岸田文雄和财务相麻生太郎。（共同社）

【共同社2月14日电】日本首相安倍晋三14日出席众院预算委员会会议，在此前日美首脑会谈的基础上，就日美双边自由贸易协定（FTA）表示：“不是在害怕FTA。有益国家利益就好，否则就不推进（谈判），这一点非常明确。”有关国际社会对美国总统特朗普的批评较多，安倍强调：“日本的立场是，作为首相，只有与特朗普切实构建亲密关系并向世界展示这一个备选项”。

有意见指出相比多边的跨太平洋伙伴关系协定(TPP），日本在FTA中可能会遭遇美国提出严厉要求。

安倍提到在首脑会谈中确认了美国对日本的防卫义务，称“这是一次实现了目标的会谈”。对于写明两国在东海合作的联合声明，安倍称“这是首次，是极有意义且划时代的”。

关于联合声明写入《日美安保条约》第5条适用于尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）一事，安倍表示：“虽然这在奥巴马总统执政时口头提及，但没有写入过联合声明。此次是首次写入，今后就不需要一一再确认了。”安倍回顾会谈说：“当日本的领土和领海遭遇侵犯时，美国总统将为了日本做出重要决断。向国内外展示这一点曾是（首脑会谈）最重要的目标。”

另一方面，有关南苏丹联合国维和行动（PKO）派遣部队的日报问题，防卫相稻田朋美就从掌握日报存在到向自己汇报在防卫省内花费了一个月，指出“将切实进行验证和调查”。

以上是对自民党议员武藤容治、公明党议员冈本三成、民进党议员前原诚司、辻元清美提问的回答。（完）