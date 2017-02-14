PKO日报显示枪战第3日起出现“战斗”一词

【共同社2月14日电】日本防卫省13日向民进党工作小组新公开了南苏丹联合国维和行动（PKO）派遣部队去年7月7日～9日的日报。其中写明政府军和反政府势力对立加深，7日发生枪战，8日发生造成多人死亡的大规模战斗。日报最初也是使用“抗争”一词，但9日首次以“战斗”进行表述，随着当地治安恶化，修改为局势认识紧迫的措辞。

7日的日报中，汇报了当地陆上自卫队部队开展的宿营地外道路维护作业等成果。在两派可能再度发生冲突的担忧下，日报记述称首都朱巴市区“不能否认发生突发性抗争的可能性，需要注意避免被卷入”，但并未使用“战斗”一词。

而8日的日报写道，7日夜间在朱巴市内确认了30多发枪声。总统护卫队向反政府势力方面士兵乘坐的车辆开枪，发展为双方枪战。此外还写明有消息称造成10多人死伤，指出“可能以细小的情况为契机，发展成大规模抗争”。

到了9日的局势分析时，地图上写有“朱巴发生战斗”，报告称8日总统派和反政府势力可能共有约150人死亡，还新设了“有关战斗的情况”栏目，按时间顺序详述了枪战的情况。

另一方面，日报中仍出现“抗争”一词，可见现场部队未对日报用词区分完全做好梳理。

自由记者要求政府公开去年7月7日～12日的日报，防卫省去年12月以已经销毁为由不予公开。之后发现该部分日报仍然存在，遂于本月9日以前公布了完成涂黑作业的10日～12日的日报。

其中有报告称，“有必要注意射向自卫队宿营地的流弹和避免被卷入市内突发性战斗”、“对于设想最糟糕情况的应对，也有必要讨论如何准备”等。（完）