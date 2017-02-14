话题：千叶市与东大开展AI判定道路损伤实证试验

【共同社2月14日电】日本千叶市政府和东京大学为提高道路养护管理业务的效率，正致力于一项系统实证试验：根据拍摄的图片，让人工智能（AI）判断道路是否有损伤及损伤程度。市民也将可以通过智能手机提交图片，提出修缮申请。试验将持续至2018年度末，计划在几年后投入实际使用。

据千叶市政府介绍，该市管理的道路为3300公里，但负责的工作人员能够巡逻的仅有400公里干线道路。据悉如果使用该系统，将便于掌握原先无法顾及的住宅区生活道路等的情况并实施管理。

千叶市已向全国各地方政府呼吁普及该系统，北海道室兰市、爱知县长久手市等已决定从研发阶段就参与进来。据悉，参加的地方政府越多，越能削减运用成本。

该系统运用了AI根据大量数据提升自主判断能力的“深度学习”技术。负责开发的是东大生产技术研究所，最快2月内在千叶市内启动试验。

试验中，AI通过巡逻车上安装的摄像头检出道路损伤并完成拍摄，然后判断修缮的紧迫性。工作人员会加以验证，若有错误则予以修正。AI将对比自身判断与人工修正的结果，自动提高精确度。

千叶市政府2014年推出一款名为“千叶市民协动报告”的手机运用软件（APP），市民发现道路、公园等公共设施存在破损，可向市政府发送图片申请修缮。截至目前已有约4500人使用。新系统也计划纳入该APP。

市长熊谷俊人表示：“今后也有望用于道路以外的基础设施管理。”（完）