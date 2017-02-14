详讯：东芝核电亏损7125亿日元 去年底已资不抵债

【共同社2月14日电】处于经营重组期的东芝公司14日发布业绩预期，2016财年前三财季（4月至12月）财报中预计将就美国核电业务计提7125亿日元（约合人民币431亿元）的损失。集团净利润预计将出现4999亿日元的亏损。截至去年12月底，公司估计已经陷入资不抵债的境地，股本降至负1912亿日元。东芝还发布消息称，在收购美国核电站建设公司的过程中，疑似存在新的违规行为。因此出现原定于14日的前三财季合并财务报表披露时间推迟一个月的异常事态。公司称根据今后的调查情况，业绩有可能被大幅度修改。

预计2016财年全年将出现3900亿日元的亏损，为连续三年亏损，债务将超出资本1500亿日元。东芝为避免陷入资不抵债，将加紧出售半导体业务等。公司董事长志贺重范将于15日引咎辞职，东芝的经营危机升级。

新发现的违规行为是美国核电子公司西屋电气（WH）在收购美国核电站建设公司时，关于WH管理层的问题。据悉是在处理损失问题上的压力所致，因内部举报而发觉。东芝目前正在调查中，也有可能对公司业绩造成影响。因无法取得审计公司的同意，东芝当天未发布财报而作为公司自身的业绩预期进行公布。

核电业务的损失是因为负责该业务的WH以高估的价格收购了经营状况恶化的美国核电站建设公司，故产生了超过6200亿日元的亏损。再加上相当于WH品牌价值的“商誉”部分，亏损超过了7000亿日元。

东芝就拆分半导体业务成立新公司一事透露，将考虑出售过半数的股份。公司欲借此填补损失以避免3月底出现资不抵债。

在延期发布财报的一个月间，东芝打算由律师等第三方调查来龙去脉后进行汇报。关于内部举报，公司解释称：“有人指出担忧WH的部分管理层围绕收购的财务处理在公司内部施加了不当压力。”公司还透露为明确巨额损失的责任，社长纲川智的月薪降幅将从60%扩大至90%。（完）