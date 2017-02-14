详讯：日本中小学课改方案写进尖阁诸岛是“固有领土”

【共同社2月14日电】日本文部科学省14日公布了中小学下期“学习指导要领”修正案。要求小学从3、4年级起开展外语活动，5、6年级设置英语科目。3～6年级每周增加一节课（45分钟）。要求学校编制开设短时间课程及缩短暑假等灵活的课程表，但各校可能将为确保时间而伤脑筋。

修正案在中小学社会课程中首次明确提出竹岛(韩国称独岛)、尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）是“固有领土”。韩国外交部当天召见日本驻韩大使馆公使铃木秀生提出了抗议。中国也可能对此表示反对。

修正案详细规定了指导内容，份量约为现行要领的1.5倍。文科省教育课程课长合田哲雄说明称：“也因年轻教师的数量有所增加，为了（让他们）切实理解而增加了内容。但不要求进行统一指导。”预计小学在2020年度、初中在2021年度全面实施。

修正案督促改善各科目课程，以实现“主动的、对话式的深入学习”。在迄今为止的讨论中表述为“Active Learning”，但文科省以“具有歧义的措辞”为由，未将该表述写入修正案。

修正案将现行小学5、6年级以“听、说”为主的外语活动提前，要求英语科目对“读、写”也进行阶段性指导，并将家庭和地区等身边事物纳为教学内容。

初中英语课原则上以英语讲授。内容扩展至社会性话题，使学生能够表达自己的想法和心情。新增了基本的感叹句和虚拟语气等内容，单词数量也有所增加。

现行指导要领的一部分写进了北方四岛是“固有领土”，竹岛和尖阁诸岛在指导要领的解说书中提及。文科省“为（使学生）理解日本的正当主张”，将其写进了具有法律约束力的指导要领中。

在反映指导要领基本思想的“总则”中，明确写入力求养成的素质和能力：(1)知识和技能；(2)思考、判断和表达能力；（3）学习意愿和人性。还要求致力于“课程管理”（Curriculum management）力争改善教育课程编制和人才分配等学校运营。

文科省将公开征求意见，3月发布下期指导要领，最快在6月公布解说书。为顺利推进小学英语课程的设置，还将于近期内提出2018至2019年度过渡期的学习内容下限。

高中的下期指导要领计划在2017年度公布，从2022年度新生开始各学年依次实施。（完）