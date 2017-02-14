独家：美国曾要求日本将签订FTA写入联合声明

【共同社2月14日电】14日获悉，日本首相安倍晋三与美国总统特朗普在白宫的首脑会谈后发表的联合声明的起草阶段，美方曾要求把“力争签订日美自由贸易协定（FTA）”的表述写入声明。日方对此表示为难，最终修改为“将就双边框架展开讨论”。多名日美关系人士透露了这一消息。

这是首次获悉特朗普政府围绕日美FTA提出个别要求。尽管日本政府说明称“关于FTA没有具体的要求”，但美方希望与日本展开FTA谈判的姿态趋于明显，双边磋商可能进展艰难。

特朗普政府在宣布退出日美等12个国家参加的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的同时，表明将力争与各国单独签订FTA。这是由于与TPP那样的多边框架相比，美国认为在FTA中更易争取有利条件。

若与美国的双边磋商发展至FTA谈判，预计日本在大米及猪肉、牛肉等重要的农产品市场开放方面将遭遇美国的严厉要求。日本政府希望避免让市场开放程度超过TPP达成的协议，但能否坚守还是未知数。

日美两国政府一致同意通过日本副首相兼财务相麻生太郎与美国副总统彭斯牵头的“高层经济对话”磋商贸易问题。将在彭斯4月访日时正式启动磋商，预计FTA不可避免地将成为主要议题之一。

安倍14日在众院预算委员会会议上就日美FTA表示：“有益国家利益就好，否则就不推进（谈判），这一点十分明确。”他就排除美国的TPP表示“将灵活考虑什么是最好的做法”。（完）