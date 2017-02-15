侧记：日本课改方案强调“固有领土”以贯彻领土主张

【共同社2月14日电】日本文部科学省的下期“学习指导要领”修正案在中小学社会科目中，首次明确写入竹岛(韩国称独岛)、尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）是“固有领土”。现行指导要领的一部分写入了北方四岛是“固有领土”，但未提及竹岛和尖阁诸岛。

文科省解释称：“为（使学生）理解基于国际法的日本正当的主张，教师有责任进行指导。”希望通过将其写入具有法律约束力的指导要领，以充实教育第一线的领土教育。关于持有不同主张的中国和韩国的立场，文科省表示“不打算一并讲授”。

本次的修正案中，在涉及日本领土内容的小学5年级科目中，明确写进上述三处都是“固有领土”。初中的地理课领域也同样写入“固有领土”，并特别就尖阁诸岛写道“还要介绍不存在领土问题”。

修正案还提出，历史课领域介绍明治时期领土划定时，应提及北方四岛，并讲授竹岛和尖阁诸岛的编入过程。在公民课领域，要求讲解日本正在努力和平解决竹岛和北方四岛问题，以及尖阁诸岛不存在主权问题。

文科省在2008年7月汇总的作为教科书编订方针的初中社会科目指导要领解说书中首次提及竹岛，但为了避免对日韩关系产生负面影响，未直接表述为拥有主权。

但在2014年1月修改的解说书中写进了竹岛和尖阁诸岛都是“固有领土”。时任文科相下村博文表示，还应该将其反映到指导要领中。目前在中小学社会科目的所有教科书中都写入了竹岛和尖阁诸岛。（完）