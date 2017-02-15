详讯2：东芝核电亏损达7125亿日元 去年底已资不抵债

东芝核电亏损7125亿日元 2月14日下午，东芝公司在东京都港区的总部召开记者会发布业绩预期，2016财年前三财季（4月至12月）财报中预计将就美国核电业务计提7125亿日元的损失。社长纲川智（右）在记者会结束后深鞠躬。（共同社）

【共同社2月14日电】处于经营重组期的东芝公司14日发布业绩预期，2016财年前三财季（4月至12月）财报中预计将就美国核电业务计提7125亿日元（约合人民币431亿元）的损失。集团净利润预计将出现4999亿日元的亏损。截至去年12月底，公司估计已经陷入资不抵债的境地，股本降至负1912亿日元。为填补亏空，东芝将考虑全数出售拆分半导体业务后成立的新公司股份。

在美国的核电业务经内部举报发现疑似存在新的违规行为，为了对此展开调查，公司原定于14日的前三财季合并财务报表披露时间被推迟一个月。

作为代表日本的大企业东芝目前陷入了异常事态，根据调查结果，公司的业绩有可能被大幅度修改。董事长志贺重范将于15日引咎辞职。

东芝预计2016财年全年的净利润将出现连续第三年的亏损。从原先预计的盈利1450亿日元下调至亏损3900亿日元。债务将超出资本1500亿日元。公司欲出售半导体业务借此避免出现东芝股票上市难以维持的资不抵债。

社长纲川智14日在东京的总部召开了记者会，就推迟发布财报致歉：“给大家添了很大的麻烦，对此表示由衷的歉意。”关于违规行为只表示“正在调查中”（担任审计委员长的公司外部董事佐藤良二语），没有进行详细说明。

新发现的违规行为是美国核电子公司西屋电气（WH）在收购美国核电站建设公司时的问题。据悉是WH管理层在处理损失问题上的压力所致，内部举报称：“有人指出担忧施加了不当压力。”

因无法取得审计公司的同意，东芝当天未发布财报而作为公司自身的业绩预期进行公布。为明确巨额损失的责任，社长纲川智的月薪降幅将从60%扩大至90%。

核电业务的损失是因为负责该业务的WH以高估的价格收购了经营状况恶化的美国核电站建设公司，故产生了超过6200亿日元的亏损。再加上相当于WH品牌价值的“商誉”部分，亏损超过了7000亿日元。

因东芝推迟原定于14日中午发布的财报，其股票遭到集中抛售，与前日收盘价相比一度暴跌了近10%。（完）