详讯：金正日长子金正男疑在马来西亚被杀害

金正日长子金正男疑在马来西亚被杀害 图为金正日长子金正男，据称在马来西亚吉隆坡机场被杀害。（共同社）

【共同社吉隆坡、首尔2月15日电】有关朝鲜最高领导人金正恩的同父异母长兄金正男（45岁）据称在马来西亚死亡一事，路透社15日报道称，美国政府人士认为是被朝鲜特工人员杀害。据马来西亚《星报》网站称，朝鲜大使馆方面要求引渡金正男的遗体，但马来西亚有关部门将继续进行尸检等死因调查工作。

金正男作为朝鲜已故最高领导人金正日的长子，一度有传闻称其或成为金正日的接班人。也有人认为，他被视为金正恩政治地位的威胁，因而被杀。据称他与中国政府关系较近，如果被杀一事属实，可能会对中朝关系造成影响。

金正男2001年持伪造护照试图入境日本，但被强制驱逐出境。他曾在瑞士和俄罗斯留学，据称对朝鲜国外的情况较为熟悉，能讲一口流利的英语。

美国政府人士对路透社表示，“深信”金正男是被特工所杀，称详细死因尚难断定，也未提出具体的根据。

韩国《中央日报》15日援引朝鲜消息人士的话称，金正男近期试图流亡韩国，“有消息称朝鲜为阻止此事而将其杀害”。

马来西亚政府有关部门14日联系韩国政府称金正男已死亡。据分析，韩国情报机构“国家情报院”正在对此进行确认。代理总统之职的韩国总理黄教安15日主持国家安全保障会议（NSC）会议，就朝鲜的动向进行了磋商。

据马来西亚当地警方称，13日上午9点左右，可能为金正男的男子在吉隆坡机场出境前向机场工作人员求救，称“被人从后面抓住，脸上被喷了液体”。该男子称头疼，被送往机场诊所。之后被救护车送往机场附近的普特拉加亚医院途中死亡。

据《星报》称，该男子当时欲出境前往澳门。马来西亚警方根据机场内监控探头拍摄的图像等，正在追查从案发现场离开的2名女性的行踪。

该男子6日起在马来西亚逗留。该国警方正在调查该男子逗留期间的行为。

金正男是金正日与第二任妻子、已故成蕙琳所生。三子金正恩与次子金正哲均为第三任妻子、已故高英姬的儿子。（完）