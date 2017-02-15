美国政府混乱致使其主导的对朝制裁前景难料

【共同社纽约2月14日电】联合国安理会13日发表媒体声明，强烈谴责朝鲜发射新型中程弹道导弹。中国和俄罗斯也表示赞同，暂且体现出了国际社会的团结。但是为阻止朝鲜核及导弹开发，美国主导的基于安理会决议的制裁强化却因特朗普政府的混乱而前景难料。

韩国情报机构“国家情报院”14日告知国会，分析认为朝鲜新型导弹“北极星2”的射程超过2000公里，可完全覆盖日本全境。朝鲜的导弹技术进步明显，日本政府的危机感加剧。

在日美韩要求下召开的紧急会议上，重视与朝鲜对话的中俄两国也对朝鲜的导弹开发提出批评。对于媒体声明中称将视情况对朝鲜采取“进一步的重大措施”，中俄似乎也未表达强烈异议。日本常驻联合国代表别所浩郎强调：“安理会全会一致通过了媒体声明，朝鲜应当认真对待。”

然而对欲将拥核变为既成事实的朝鲜，国际社会所能采取的手段有限也是实情。“进一步的重大措施”这一表述也是沿袭了去年10月谴责朝鲜发射导弹的媒体声明。

联合国制裁的有效性取决于朝鲜最大贸易伙伴国中国能否切实履行。美国总统特朗普打算对中国施压，但其安保政策的关键人物总统国家安全事务助理弗林13日被迫辞职等，美国政府尚未做好准备。

提出“美国第一”的特朗普政府对联合国的轻视十分明显，各国能否通过联合国这一外交舞台在应对朝鲜上保持步调一致充满了不确定性。（完）