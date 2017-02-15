东芝或出售半导体全部股份并缩小海外核电业务

【共同社2月15日电】东芝公司社长纲川智在14日的记者会上就拆分半导体业务成立新公司称，“会灵活考虑，不排除任何可能性”，表示也可能出售全部股份。东芝表明了不拘泥于经营权的条件，确定出售，将抓紧重整财务。导致巨额损失的核电业务将推进英国与美国的子公司股份出售等，以海外为主缩小规模。

公司拟出售旗下英国核电业务公司“NuGeneration”的股份，还考虑下调对美国核电子公司西屋电气（WH）的出资比例。

东芝将把半导体主力产品“闪存”另建公司，正开展征集外部出资的竞标程序。最初为保留影响力曾表明仅出售两成以下股份，但因公司陷入危机状况，遂考虑改变方针。纲川表示：“（集团公司）并未研究出售半导体以外业务。”

东芝将在3月下旬举行临时股东大会，力争批准建新公司。除外国基金外，收购夏普的鸿海精密工业公司也参加了竞标。

另一方面，东芝就海外核电业务提出方向性称，“将不承担土木建筑部分的风险，专门从事设备供应及工程等”，表明计划退出建设领域。在国内将以核电站重启、修缮、报废为主继续开展业务。纲川就WH的收购称“从现在来看，可以说（是错误的）”。（完）