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2017年02月15日 13時58分

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分析：流亡海外金氏一族屡遭暗杀 金正男亦未幸免

2017年02月15日

　　【共同社首尔2月15日电】朝鲜已故最高领导人金正日的长子金正男被杀害。掌握最高权力的金氏一族中，离开朝鲜后遭暗杀的例子过去也曾发生。据分析，这可能是对他们将金氏一族的秘密暴露给韩国等其他国家的报复。

　　有分析认为，金正男在朝鲜建国之父、已故最高领导人金日成的直系“白头山血统”成员中，作为长子比三子、最高领导人金正恩更具“正统性”。若确为朝鲜所杀，朝鲜的动机可能是警惕对现有体制不满者会聚集在金正男身边。

　　金氏一族中，金正日前妻的外甥李韩永1982年流亡韩国后，1997年在首尔郊外被人开枪击中头部杀害。李韩永面部整容后居住在该处，从事透露金氏一族内幕的写作活动等。韩国政府部门在之后的调查中认定，暗杀系朝鲜特工所为。

　　有关金正男，从金正恩2010年9月确定成为金正日继承人前夕开始，就多次传出暗杀计划和暗杀未遂的消息。

　　韩国媒体2009年报道称，金正恩的亲信策划暗杀金正男，但被中国有关部门阻止。此外根据朝鲜逃亡者（脱北者）的证言，2010年和2011年也曾试图毒杀金正男但未遂。2012年韩国抓获了假冒脱北者入境的朝鲜特工。在调查中，该特工透露称朝鲜有关部门2010年曾下令在中国伪装交通事故袭击金正男。（完）

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