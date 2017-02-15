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聚焦：东芝未能正视核电严峻状况导致巨额亏损

2017年02月15日

东芝未能正视核电严峻状况导致巨额亏损

东芝未能正视核电严峻状况导致巨额亏损

2月14日下午，东芝社长纲川智在东京都港区的公司总部举行记者会，罕见地将原定当天披露的财报推迟一个月。（共同社）

　　【共同社2月15日电】受核电业务导致巨额亏损影响，去年年底时东芝已陷入资不抵债的困境。公司未能正视福岛核事故后形势愈发严峻的核电状况，决定推进扩大路线却事与愿违。也有消息传核电业有意重整，但也面临进一步亏损的风险，缺乏可行性。此外围绕财报发布也出现混乱，一代名企的危机状态加剧。

　　▽“圣域”缩小

　　东芝社长纲川智14日在记者会上就今后的核电业务表示：“将继续以重启、维护和报废为主承担起社会责任。”他还暗示计划减少核电订单，流露出缩小曾扮演日本核能政策重要角色的这一“圣域”业务的想法。

　　原定当天披露的2016财年前三财季（4至12月）报表因美国核电业务发现新的疑似违规行为而推迟。发布了尚未获得审计公司同意的自身的业绩预期。2年前东芝也曾有过“前科”，因财务造假问题多次推迟披露财报。纲川唯有道歉称“认为此事非常严重”。

　　记者会后纲川在社内网站上发布视频称：“高层的决策有问题，不是大家的技术品质存在问题。希望不要失去自信。”去年底发现在美国的核电站建设业务导致巨额亏损以来，公司内部开始出现对今后的不安。一名骨干员工表示：“问题不断，对高层的不信任感更强了。”

　　▽发展空间有限

　　2006年东芝全面开展海外核电业务。除收购美国核能巨头西屋电气（WH）外，还定下目标力争获得中国、印度等全球几十座核电机组订单。

　　2011年的福岛核事故后世界各国加强了核电限制，尽管如此东芝却依然加大对美核电站建设的参与力度，结果设备费用及当地人工费远高于预期，导致了此次的巨额亏损。

　　西屋电气在华参与的核电站建设也被指工期延误，此外在美国佛罗里达州订单解约的事件中围绕费用分摊也出现纠纷。纲川在记者会上就之前的高层收购西屋电气的决定坦言称“不能说是正确的”。

　　▽三社合并方案

　　日本是拥有东芝、日立制作所和三菱重工业3家企业涉足反应堆业务的“核电站制造大国”。2015年东芝财务造假问题曝光以来，以经济产业省为主出现了对3家公司业务合并的方案。

　　国内已停止新建核电机组，核电业务形势不容乐观。日立社长东原敏昭曾对业界重组积极地表示，“亏损的情况下经营难以维系”，但现在各方普遍认为东芝的核电业务风险较高，重整构想急速降温。整个核电业务的前景难以预料。（完）

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