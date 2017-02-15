日本“春斗”拉开序幕 车企工会要求月薪增加三千日元

日本“春斗”拉开序幕 车企工会提出要求 2月15日上午，富士重工业工会执行委员长山岸稔（右）向社长吉永泰之提交了要求书。摄于东京涩谷区。（共同社）

【共同社2月15日电】引领日本“春斗”（春季劳资谈判）行情的丰田汽车、富士重工业等大型车企的工会15日提交了要求书。各企业工会步调一致，要求月基本工资上调3000日元（约合人民币180元），增加额与2016年相同。随着美国总统特朗普上台等，作为主要市场的欧美地区保护主义抬头导致经营环境不断恶化，今年的春斗能在多大程度上达成加薪目标将成为焦点。

各大消费电子巨头也将在16日前提交要求书。在大企业集中答复日3月15日前，2017年的春季劳资谈判已正式展开。

由力争通过加薪实现经济良性循环的安倍政府主导的“官制春斗”已是第4年。经团联会长榊原定征呼吁不要拘泥于增加基本工资，应力争在年收入上实现增长。

在东京的富士重工业总部15日上午，由工会执行委员长山岸稔向社长吉永泰之提交了要求书。山岸称“要求中体现了在全球竞争中拼命努力的员工们的心愿”，其中奖金要求为6.2个月，减少了0.3个月。吉永接受了要求书。

7大车企2016年4～12月业绩受日元升值等影响有6家收入下滑。虽然近期日元汇率有所回落，但仍存在特朗普政府在贸易谈判中要求日本纠正日元贬值的风险。

在欧洲，英国最快将于春季启动脱离欧盟的谈判。中国经济增速也在放缓，对于参与全球竞争的汽车及电子企业而言，未来的不确定性有增无减。

今年春斗的另一大焦点是电通新员工过劳自杀问题引发的纠正过长时间劳动等的工作方式改革。随着少子老龄化的加剧，建立灵活的用工制度，使忙于护理及育儿的员工也能继续工作亦成为课题。（完）