日本将在6家机构进行受精卵染色体异常筛查 2月14日晚，日本产科妇科学会伦理委员会委员长苛原稔（右）等在东京都中央区就开展“着床前筛查”临床研究举行记者会。（共同社）

【共同社2月15日电】日本产科妇科学会（日产妇）14日宣布，有关将体外受精的受精卵在调查染色体是否异常后放进子宫的“着床前筛查”检查，将在名古屋市立大学等6家机构展开临床研究。

日产妇已开始对成为检查对象的女性进行登记，将确认该检查对预防流产是否有效。在东京举行的伦理委员会会议批准了该临床研究。

由于检查还会诊断出染色体异常造成的唐氏综合症等，有观点指出可能导致对降生的生命进行选择。

伦理委员会委员长苛原稔（德岛大学教授）介绍称：“各国有相关报告，到了必须考虑其是否有用的时代了。”预计实际检查最早将在3、4月展开。

6家机构除名古屋市立大学外，还有东京女子医大、藤田保健卫生大学（爱知县）、IVF大阪诊所（大阪府）、圣路加妇产科医院（大分市）。据悉一处机构不同意公布名称。

日产妇此前规定禁止进行着床前筛查，但由于越来越多夫妇苦于不孕不育等，2014年决定限定机构允许开展试验性筛查。关于设定实施条件等花费了不少时间。首先以35～42岁接受过3次以上体外受精但未怀孕的女性、流产2次以上的女性等共180人为对象展开先期研究。体外受精制成的受精卵在初期阶段提取部分细胞，对染色体数量进行调查。根据先期研究的结果，再决定之后的正式研究病例数。

在该领域颇有成就的庆应大学原定也参加临床研究，但认为需出台更为严格的标准，考虑通过其他框架开展研究。

日产妇此前仅限夫妻中有一方患有较重遗传性疾病等情况，就调查受精卵的“着床前诊断”进行逐个病例审查后，允许实施筛查。（完）