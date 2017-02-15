Close

共同网

2017年02月15日 17時29分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

日本将在6家机构进行受精卵染色体异常筛查

2017年02月15日

日本将在6家机构进行受精卵染色体异常筛查

日本将在6家机构进行受精卵染色体异常筛查

2月14日晚，日本产科妇科学会伦理委员会委员长苛原稔（右）等在东京都中央区就开展“着床前筛查”临床研究举行记者会。（共同社）

　　【共同社2月15日电】日本产科妇科学会（日产妇）14日宣布，有关将体外受精的受精卵在调查染色体是否异常后放进子宫的“着床前筛查”检查，将在名古屋市立大学等6家机构展开临床研究。

　　日产妇已开始对成为检查对象的女性进行登记，将确认该检查对预防流产是否有效。在东京举行的伦理委员会会议批准了该临床研究。

　　由于检查还会诊断出染色体异常造成的唐氏综合症等，有观点指出可能导致对降生的生命进行选择。

　　伦理委员会委员长苛原稔（德岛大学教授）介绍称：“各国有相关报告，到了必须考虑其是否有用的时代了。”预计实际检查最早将在3、4月展开。

　　6家机构除名古屋市立大学外，还有东京女子医大、藤田保健卫生大学（爱知县）、IVF大阪诊所（大阪府）、圣路加妇产科医院（大分市）。据悉一处机构不同意公布名称。

　　日产妇此前规定禁止进行着床前筛查，但由于越来越多夫妇苦于不孕不育等，2014年决定限定机构允许开展试验性筛查。关于设定实施条件等花费了不少时间。首先以35～42岁接受过3次以上体外受精但未怀孕的女性、流产2次以上的女性等共180人为对象展开先期研究。体外受精制成的受精卵在初期阶段提取部分细胞，对染色体数量进行调查。根据先期研究的结果，再决定之后的正式研究病例数。

　　在该领域颇有成就的庆应大学原定也参加临床研究，但认为需出台更为严格的标准，考虑通过其他框架开展研究。

　　日产妇此前仅限夫妻中有一方患有较重遗传性疾病等情况，就调查受精卵的“着床前诊断”进行逐个病例审查后，允许实施筛查。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年02月09日详讯：福岛2号机安全壳内推算650希沃特 刷新最高辐射
  2. 2017年02月08日冲绳知事要求政府停止边野古海上主体工程
  3. 2017年02月08日日本3大车商1月在华新车销量下滑
  4. 2017年02月09日冲绳县知事要求日本政府设立新协议会处理美军事故
  5. 2017年02月10日2018年京都马拉松将率先利用回收金属制作奖牌

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网