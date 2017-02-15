自动行走机器人Pepper在宫崎机场开展实证实验

【共同社2月15日电】仿真机器人来回走动为旅客指路——软银集团仿真机器人“Pepper”在机场内自动行走，为旅客介绍设施信息等的系统15日在宫崎机场（宫崎市）开展首次实证实验。此举旨在利用最新技术为旅客提供更好的服务。

当天的实验由全日空和新日铁住金解决方案公司共同开展。Pepper上安装了美国微软公司开发的眼镜型设备“HoloLens”，利用摄像头读取的图像和预先下载的机场地图提供服务。Pepper可判断行走路线，用音乐和声响提醒旅客注意，并能避开行人自如行走。目前只能在已输入程序的目的地之间行走。

Pepper在职棒等集训季节十分繁忙的宫崎机场内用日语和英语为旅客提供航班信息和机场设施介绍。实验将进行到2月底，最早将于5月正式开展服务。

系统开发负责人强调其优点称：“如果Pepper负责应对多种语言等工作人员不擅长的工作，能给旅客提供更好的服务，并可减轻工作人员的负担。”

全日空已在成田机场和福冈机场采用Pepper提供服务，但均不能自动行走。此外，据悉那霸机场也考虑引进该机器人。

宫崎机场除了连接中部机场和大阪机场等国内航线外，还开通了首尔、台北、香港航线。（完）