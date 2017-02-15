安倍强调美国对维持国际秩序不可或缺

【共同社2月15日电】日本首相安倍晋三15日上午在参院全体会议上，就与美国总统特朗普有关的国际局势表示“没有美国的参与就没有世界的和平与繁荣，孤立美国只会使全球性课题的解决越加遥远”，认为美国的存在对于维持国际秩序而言不可或缺。关于朝鲜核及导弹开发，安倍严厉批评称“这是新阶段的威胁，明显违反了联合国安理会决议”。

有关因人权问题等饱受国际社会批评的特朗普，安倍强调“正因为意见存在分歧，才应展开对话”。关于此前的日美首脑会谈，他表示：“在与特朗普建立个人信赖关系的同时，成功向全世界发出了日美同盟不会动摇的明确讯息。”

安倍同时表示“应使（同盟关系中）日美的作用与能力体现为高效且有效的形式，将不断加以调整”。作为日方的努力，安倍重申力争增强防卫力量并发挥更大作用。

关于决定新设的日美经济对话，安倍表示：“无论是双边还是多边，都将切实保护日本的国家利益。将在日美主导扩大自由公平市场的共同目标下，展开富有建设性的讨论。”

关于日美自由贸易协定（FTA），安倍透露称会谈中并未提出具体要求，仅表示“希望就包括怎样的机制最为理想在内进行讨论”。（完）