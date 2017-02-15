青森县大间将推出“观察海钓金枪鱼之旅”吸引访日游客

【共同社2月15日电】据日本青森县《东奥日报》日前报道，为了把全国知名度颇高的大间金枪鱼品牌实力运用于从中国大陆和台湾等地吸引访日游客，今年8月开始将有一项新的体验项目“观察海钓大间金枪鱼”在青森县大间町推出。这是一次强调别处观光地无法效仿、当地独有的“颇具风味的观光”尝试。本月6日于陆奥市内举行的下北地区观光市场营销会议上介绍了该项目，会议由青森县主办。

当时担任讲师、现居中国上海的广告代理公司Luc JAPAN负责人梅田丰以及来自台湾的旅游顾问高鸿铭介绍称，在台湾和中国大陆，个人游的比例正在升高，当地旅游公司比起以往更希望获得充满个性的观光资源以及非比寻常、值得一夸的体验型服务等。

在这种情况下，该县从本年度开始以各地区的县民局为单位对吸引访日游客的新旅游素材进行调查和开发。作为相关举措之一，在下北地区开发了“观察海钓大间金枪鱼”项目。

该项目作为抵达大间町之后的“当地型观光”，将由该町的“Y Project”公司（社长岛康子）于8月至10月上旬的周日实施。游客们将坐船前往钓金枪鱼的现场参观。一次出海（1至10人）设定为12万日元（约合人民币7300元）的独特价格，每多乘坐一人则人均费用相对便宜。据称，还可以另加费用附带金枪鱼料理。

在会议上介绍该项目的岛康子干劲十足地说道：“展示捕获金枪鱼过程的团体游是首创。希望深入到中国大陆、台湾的游客中去。”

高鸿铭表示，大间金枪鱼在新年首次竞拍中拍出高价，加之海钓金枪鱼在台湾也为人所知，该项目应该充满着很大的可能性。

该会议由下北地区的市町村职员以及旅游行业人士等约20人参加。会上还报告了以中国大陆和台湾的旅游公司为对象实施的青森县内各地旅游素材关心程度调查结果。梅田表示“比如采摘苹果果实的体验活动很方便简单，但也有意见觉得有些美中不足”等，并且提出了“为了不让游客的期待感丧失，可以结合温泉和当地美食等进行丰富充盈的安排”等建议。（完）