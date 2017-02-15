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2017年02月15日 23時23分

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日本原子能规制委员会通报多起核燃料设施违规事例

2017年02月15日

　　【共同社2月15日电】日本原子能规制委员会15日在例会上公布了去年10月至12月开展的原子能设施安全检查结果，在7处核燃料设施共发现10起违反安全规定的事例，包括日本原燃公司的品质保证部门提交虚假的内部报告等问题。

　　据规制委员会介绍，其他违规事例还有：日本原燃的乏燃料再处理工厂（青森县）存放低放射性废弃物的铁桶发现泄漏痕迹，经调查是存在桶内袋子拉开切口漏气的管理不当问题；原子燃料工业公司熊取事业所（大阪府）设施内负压无法保持，警报声响起，但向公司外部报告则是过了约2个小时之后等。

　　另外，规制委员会通报了两处设施的两起与安全检查无关的违规事例，包括日本原子能研究开发机构的新型转换堆“普贤”（福井县，正进行反应堆报废作业）未经内部规定程序修改设备检查记录等。

　　规制委员会还确认原子能机构下属的原子能科学研究所（茨城县）等共10处设施的核燃料物质被长期存放于贮存设施以外的场所，要求相关设施在3月底前提交作业计划，按规定进行管理。（完）

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