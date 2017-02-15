聚焦：日央行实行负利率政策一周年 提振经济效果有限

日央行实行负利率政策一周年 1月，日本央行行长黑田东彦在货币政策会议后举行记者会。摄于央行总行。（共同社）

【共同社2月15日电】日本央行实行负利率政策16日将满一周年。虽然作为房贷和企业贷款大致基准的长期利率大幅下降，但个人消费和设备投资增长乏力，看不到对经济的明显提振效果。随着美国等海外经济复苏，日本的利率也在上涨，央行为调控利率正煞费苦心。

负利率政策是通过向金融机构存在央行的部分活期存款征收手续费，把短期利率维持在负0.1%的政策。由于银行越向央行存款，被征收的手续费就越多，因此曾被期待银行会增加对企业和个人的贷款，促进景气回升。

从实行负利率的去年2月以来，作为长期利率指标的新发10年期国债收益率跌至0%以下，房贷和企业贷款的利率也有所下降。央行行长黑田东彦强调其意义称：“极为宽松的金融环境支撑了企业和家庭的经济活动。”

然而，节省家庭开支的意识根深蒂固。本月13日发布的2016年第四季度（10月～12月）国内生产总值（GDP）显示，个人消费环比下降0.01%，依然低迷。虽然国内银行的贷款余额比上年增加了2%左右，但不动产市场有意见指出“为应对遗产税的公寓建设等有所增加，导致市场过热。”

由于负利率政策导致存贷利差进一步缩小，三菱日联金融集团等三大银行2016财年前三财季（4月～12月）的净利润同比均有所减少。生命保险业界也对苦于资金运用，对负利率政策批评称“说心里话，希望负利率政策尽早结束”。

央行考虑到长期利率过低的不良影响，去年9月在维持短期利率负值的同时，引入了将长期利率引导至0%左右的目标。

然而，自去年11月特朗普当选美国总统以来，对减税和投资基础设施等刺激经济政策的期待使资金从债券流向有望升值的股市，美国的利率上升，债券价格下跌。在日本，长期利率本月3日也一度升至0.15%，央行通过实施固定利率无限量购买国债加以遏制。

此外，虽然在原油价格反弹等背景下，看似开始迈向日本央行所希望的物价上涨方向，但农林中金综合研究所首席研究员南武志指出：“调控长期利率很困难，加之特朗普可能对外汇政策发言干预等，前景的不安因素并不少。”（完）