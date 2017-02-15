详讯：福岛一核2号机16日首次用蝎型机器人调查

负责调查反应堆容器内部的机器人装置亮相 图为对福岛第一核电站2号机组进行机器人调查的装置。左侧的透明部分里面为变形前的蝎型机器人。12月22日摄于横滨市。(共同社)

【共同社2月15日电】东京电力公司15日宣布，16日早晨开始实施把自动行走蝎型机器人首次投入福岛第一核电站2号机组反应堆安全壳内的调查。鉴于在前期调查中发现压力容器正下方的铁制作业用脚手架上有疑为熔落核燃料（燃料碎片）的堆积物，此次将通过安装在机器人上的摄像头、辐射测量仪、温度计来调查详细辐射量与状态等，或许能首次确认燃料碎片。

东电将至今拍摄的多张图像组合起来进行了清晰化处理，新发现脚手架上存在比先前确认的范围更广的脱落。有意见认为，这是因为燃料碎片的热量而产生的变形。

机器人前后安装的摄像头附带照明，拍摄角度也可改变，旨在掌握安全壳内的辐射量、堆积物周边的温度、压力容器的具体破损情况等。

机器人计划沿着通往压力容器正下方的设备更换用轨道行走约5米，走到脚手架上。轨道内侧约3米范围内有堆积物，如果机器人途中无法动弹或掉入脚手架的间隙中，可能将无法回收。

东电表示：“虽然要抵达脚手架难度较大，但我们为了得到更多信息将进行挑战。”

关于2号机组，1月下旬起投入了装在导管上的摄像头、以及不同于蝎型机器人的去除堆积物的机器人，拍摄了内部状况。作业用脚手架上有1米见方的穿孔等多处脱落，堆积物附着其上。此外，设备更换用轨道上的空间辐射量估算为最大每小时650希沃特。（完）