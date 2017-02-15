关注：金正男或曾为朴槿惠与朝鲜沟通的“秘密渠道”

【共同社2月15日电】在接班朝鲜最高领导人的竞争中失败后，一直隐居国外的金正男被杀害。有分析认为，这起犹如间谍电影般的暗杀事件可能是在最高领导人、朝鲜劳动党委员长金正恩的授意或批准下实施的。在同父异母的兄弟纠纷以及纷多谜团之中浮现的，是韩国朴槿惠政府与金正男不为人知的关系。这一“秘密渠道”公开后不久就发生了遇害事件。

▽秘密渠道

“委员长：酷暑之际，您身体还好吗？上次拜访您之后，已经过去三年。”

这封信的日期是2005年7月。“委员长”是指当时健在的总书记金正日，寄件人是时任大国家党（现执政党自由韩国党）党首的朴槿惠。韩国杂志《周刊京乡》披露了这封信件，作为说明朴槿惠与朝鲜秘密接触的材料。

据《周刊京乡》称，朴槿惠在2002年作为欧盟驻韩工商会旗下的财团理事访问朝鲜，与金正日举行了会谈。时隔三年后的信件内容是寻求在平壤开展财团业务等。在该封信件递交至朝鲜的过程中，担任不可或缺角色的正是金正男。

据悉，财团理事长在北京将这封信件递交给金正男，并由金正男的姑父张成泽（2013年被处死）转交给金正日。这可能绕过了韩国民众与朝方接触时必须的申请，因此金正男对于朴槿惠和财团而言似乎是与朝鲜沟通的“秘密渠道”。对于明确采取与朴槿惠对抗姿态，肃清张成泽的金正恩来说，金正男无疑是可憎的“南朝鲜的走狗”。

▽生死攸关

争夺接班人宝座失败的金正男即使在父亲葬礼时也无法回国，辗转于中国、澳门和马来西亚。另一方面，据韩国情报机构国家情报院称，金正恩在2012年初手握大权后下令暗杀金正男，并称之为“必须完成的任务”。

虽然两人是同父异母的兄弟，但成长在完全不同的环境中，也未见过面。然而，自从金正男感觉到自己的生命遭到威胁后，据说他曾给弟弟金正恩写信，乞求“请不要杀害我和我的家人”。

由于金正男遭朝鲜领导层疏远，很多意见认为他并未掌握重要的朝鲜机密情报。不过，作为金家直系成员，如果他逃亡至敌对的韩国，仍然会对朝鲜的权威造成伤害。

▽偏执狂

由韩国的绑架受害者家属成立的“拉北者家族会”代表、在朝鲜拥有消息来源的崔成龙指出了金正男身处的情况可能出现恶化。据称，金正男曾给关系亲密的同父异母妹妹金雪松写信称“现在要忍耐着活下去”，这封信被交给了朝鲜政府，“被解读为他决心卷土重来，成为政府决定性的敌视对象”。

《周刊京乡》的报道日期是2月11日。两天后金正男就遭到了暗杀。朝鲜消息人士表示，“这篇报道发布后金正男感到自身面临高度危险，金正恩政府则可能感觉到必须立即行动阻止其逃亡。”

韩国国情院认为，金正男“无法威胁到金正恩”，因此没有考虑过逃亡。该机构分析金正恩下令杀害金正男是出于其“偏执狂的性格”。（完）